Глава Роспотребнадзора Кубани отменила с 15 июня масочный режим в регионе

В Краснодарском крае снизят контроль за соблюдением ношения масок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Кубани отменила с 15 июня масочный режим. Об этом стало известно после обсуждения нынешней эпидобстановки в крае. На данный момент она заметно улучшилась. Число инфицированных ковидом снизилось до небывалых значений, при этом больше не отмечаются вспышки заболевания в районах. Эпидемиологическая ситуация позволила снять последнюю короновирусную меру - масочный режим.

Стоит сказать, что еще 1 мая официально в Краснодарском крае перестал действовать режим повышенной готовности - его снял губернатор. Кафе и рестораны стали работать круглосуточно, вновь разрешили проведение массовых мероприятий. Единственное правило, которое осталось, - ношение масок. Действовало оно на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Однако сейчас санитарные врачи озвучили свое решение.

— Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю считает возможным приостановить требование по соблюдению масочного режима, — заявила руководитель ведомства Мария Потемкина.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, с начала 2022 года врачи фиксируют значительное снижение заболеваемости ОРВИ. Меньше кубанцев болеют гриппом, снизилось и число положительных тестов на COVID. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфицированных меньше на 30,8%.

- Темпы еженедельного прироста заболеваемости COVID-19 с февраля 2022 года снизились с 2 до 0,1 %, - отметила Мария Потемкина. - В мае на Кубани заразились 2709 человек, что на 60,8 % меньше, чем в апреле.

При этом с февраля по май 2022 года заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 96,7 %. А на территории Азово-Черноморского побережья – на 84,5 %. Такого улучшения врачи уже и не припомнят.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жесткого контроля за ношением масок на территории края больше не будет. Но все же рекомендательный характер это правило все еще носит.

- Пожилым людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить маски, — добавили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Стоит сказать, что масочный режим действовал больше двух лет. Его ввели 30 апреля 2020 года, когда в регионе еще был карантин.

Ранее сообщалось, что накануне масочный режим отменили в Адыгее. Там решение также принято на основе эпидситуации, которая на данный момент не вызывает опасений специалистов.

Напомним, с 4 марта отменили QR-коды. Документ о вакцинации или медотвод необходимо было предъявлять в общественных местах. Также туристам отказывали в заселении, если на ресепшен не показать QR-код.