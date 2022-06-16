Причесывают каждое утро: в Анапе раскрыли секрет идеальных песочных пляжей

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Лето и жара – самое время отдохнуть на пляже у моря. В Краснодарском крае все прибрежные территории каждое утро подготавливают к наплыву туристов. Причем убирают берега на восходе солнца, когда все еще спят.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

А вот Анапе к уборке пляжей подходят по-особенному. Секрет идеальных песочных пляжей заключается в том, что здесь не просто собирают мусор, а просеивают песок от крупных камней и причесывают его.

- Сначала бытовой и природный мусор собирают вручную, затем с помощью спецтехники боронуют и рыхлят песок для его естественного обновления и дальнейшего просеивания самоходным аппаратом, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Выглядит пляж после уборки ухоженным с аккуратными проборами после обработки спецтехники.

- Уборка береговой линии начинается в 4 утра, чтобы к приходу первого отдыхающего пляж уже был полностью готов. За санитарным состоянием городских пляжных территорий следят порядка 30 человек и около 10 единиц техники, - отметили в администрации курорта.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Мэр Анапы перед курортным сезоном призвал тщательно следить за пляжами, но и не забывать про сам город.

– Сезон в разгаре, с каждым днем к нам приезжает все больше туристов, и санитарная уборка должна быть организована качественно, своевременно и оперативно не только в курортной зоне, но и в спальных микрорайонах и сельских округах, – отметил мэр Анапы Василий Швец.

Опубликовано видео уборки пляжей Анапы. На кадры, где трактора наводят чистоту, можно смотреть бесконечно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водоросли в море: почему берега в Анапе стали зелеными уже в июне

Эколог рассказал, при каких условиях исчезнет камка в Анапе и когда это случится (читайте далее)