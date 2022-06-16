Водоросли в море: почему берега в Анапе стали зелеными уже в июне

Фото: t.me/makovozovy

В Анапе море цветет летом каждый год. Причем явление это в здешних местах не новое – так было всегда. Камка разрастается из-за особенностей местности: мелководье, небольшой залив. Да и на курорте не бывает высоких волн и сильного ветра.

На побережье Анапы вспоминается сказка Пушкина: когда рыбак закидывал невод три раза, в первый раз поймал тину, во второй – траву морскую. Вот только на курорте и закидывать в море ничего не надо – водоросли прямо к ногам прибивает. Но стоит оговориться, обстановка может меняться каждый час.

Море может очиститься за час. Фото: t.me/makovozovy

- Заметили, что днем вода была зеленая, а через час ветер согнал камку, и море стало кристально чистым. Очень быстрый процесс. Не угадаешь, когда застанешь водоросли у берега, - делятся местные жители.

В этом году камка у берегов Анапы появилась раньше обычного – перед разгаром курортного сезона. Эколог связал это с ранним прогревом воды.

- Дело в том, что температура воды начала быстро подниматься, что спровоцировало хорошие условия для разрастания водорослей. Обычно камка в Анапе появлялась в конце июня – начале июля. Это совпадало с температурой моря 20 градусов и выше. Сейчас температура моря в Анапе 22 градуса. Поэтому водоросли и начали активно расти раньше, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Эксперт рассказал, при каких условиях исчезнет камка и когда это случится.

- Все зависит от того, какая будет температура моря и погода. Например, теплая вода и достаточное количество питательных веществ, в том числе и при постоянном пополнении фекальными водами, создают благоприятные условия для быстрого разрастания водорослей. Камку от берега могут унести только штормы, кроме этого, она исчезнет, когда море прогреется выше 28 градусов, а это случится ближе к середине июля, - спрогнозировал Голубитченко.

Фото: t.me/MoreOz

А пока туристы ищут положительные моменты в зеленой каше у берега: кто обкладывает себя цветущими водорослями ради лечебного эффекта, а кто лепит забавных зеленых тиновиков.

Фото: t.me/MoreOz

В мэрии Анапы пояснили, что убирают от водорослей пляжи города каждое утро. На берег выезжает трактор и чистит берега, чтобы к тому времени, как туристы появятся на пляжах, камки было меньше.

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