Туристы-оптимисты. Отдыхающие в Анапе перестали брезговать и обкладывают себя цветущими водорослями

Туристы смирились с водорослями. Фото: Андрей Маковозов

Черное море у берегов Анапы зацвело этим летом раньше обычного. Как правило, биологи связывали появление болотистой тины в воде с ее потеплением. Но пока вода не прогрелась даже для того, чтобы полноценно начать купальный сезон. А камка уже тут как тут.

- Где эти ваши хваленые эксперты, которые из года в год обещали рецепт против камки? - возмущаются в соцсетях анапские отельеры.

Они вынуждены оправдываться перед гостями, приезжающими со всей страны, как ни крути, за морем.

- Наше море самое лучшее, оно мелкое и теплое. Но водоросли были здесь и 100 лет назад, - подбадривают они отдыхающих, черпая данные на "КП" - Кубань".

Водоросли повсюду на побережье Анапы. Фото: Андрей Маковозов

Действительно, камка и в этом году выглядит победительницей. Зеленой бахромой покрыты все пляжи Анапы - где-то больше, где-то меньше. Благо, что не жара, и водоросли не успевают гнить. Службы и на арендованных пляжах, и на городских убирают все эту кашу без устали.

Кому-то анапская камка, конечно, испортила впечатления об отпуске, а кто-то ищет положительный эффект даже в этом.

- Женщина не унывает, а легла прямо в водоросли и отдыхает, - говорит один из гостей Анапы, зафиксировав на камеру туристку-оптимистку.

Лечебный эффект, как уверяют специалисты, действительно, от этих водорослей есть. И это примиряет многих с действительностью.