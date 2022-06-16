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Общество16 июня 2022 10:29

На все 200. Семь учеников на Кубани сдали ЕГЭ по двум предметам на высшие баллы

Семь выпускников Кубани набрали 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Светлана ОВДЕЙ
Семь кубанских выпускников написали два предмета ЕГЭ на 100 баллов Фото из архива КП

Семь кубанских выпускников написали два предмета ЕГЭ на 100 баллов Фото из архива КП

Летняя пора в самом разгаре, но пока что не для выпускников школ. Ребята продолжают сдавать итоговые экзамены в формате ЕГЭ. Позади уже больше половины сданных экзаменов в основной период кампании. А многие выпускники узнали результаты, в том числе по основным предметам, необходимым для получения аттестата.

В числе кубанских выпускников уже есть первые стобалльники, которые отличились на ЕГЭ. У них - максимальный балл сразу по двум предметам! Так, сразу семь одиннадцатиклассников написали экзаменационные варианты в сумме на 200 баллов, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В Краснодаре два предмета в формате ЕГЭ на высший балл сдали два выпускника – это Валерий Баков и Анна Круч. Ребята написали на 100 баллов экзамен по русскому языку. Кроме того, Валерий получил высшую оценку по профильной математике. А Анна имеет 200 баллов по двум предметам благодаря отлично сданному экзамену по химии.

Еще один «двустобалльник» оканчивает школу в Успенском районе – это Алла Богушева. Одиннадцатиклассница сдавала ЕГЭ по химии и русскому языку. Ей удалось набрать высший балл.

Русский язык на все 100 знает и Алина Вейцель из Гулькевичского района. В правилах родного языка она разбирается так же хорошо, как и знает и произведения русской литературы, – этот предмет она также сдала на высшую оценку.

Как и Попова Алина из Крымского района. В ходе экзаменационной кампании она набрала в сумме 200 баллов по русскому языку и литературе.

В соседнем муниципалитете – Славянском районе – стобалльником по двум предметам стал Алексей Сенаторов. Выпускник набрал максимальное количество баллов по русскому языку и профильной математике.

По тем же предметам отличился и одиннадцатиклассник из Белоглинского района. Евгений Шиян также написал на высшую оценку экзамены по русскому языку и профильной математике.

Отметим, что ЕГЭ по русскому языку от 81 балла на Кубани написал каждый четвертый выпускник. А максимальную оценку по базовой математике получил каждый второй из более 12 тысяч участников экзамена.

Всего стобалльниками по русскому языку математике, химии, литературе и географии стали 173 кубанских выпускника.

Напомним, основной этап ЕГЭ 2022 года завершится 21 июня – в этот день выпускники напишут экзамен по информатике. К этому периоду станут известны результаты других предметов, а значит, и имена новых стобалльников. Резервный же этап сдачи ЕГЭ продлится до 2 июля.

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