На все 200. Семь учеников на Кубани сдали ЕГЭ по двум предметам на высшие баллы

Семь кубанских выпускников написали два предмета ЕГЭ на 100 баллов Фото из архива КП

Летняя пора в самом разгаре, но пока что не для выпускников школ. Ребята продолжают сдавать итоговые экзамены в формате ЕГЭ. Позади уже больше половины сданных экзаменов в основной период кампании. А многие выпускники узнали результаты, в том числе по основным предметам, необходимым для получения аттестата.

В числе кубанских выпускников уже есть первые стобалльники, которые отличились на ЕГЭ. У них - максимальный балл сразу по двум предметам! Так, сразу семь одиннадцатиклассников написали экзаменационные варианты в сумме на 200 баллов, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В Краснодаре два предмета в формате ЕГЭ на высший балл сдали два выпускника – это Валерий Баков и Анна Круч. Ребята написали на 100 баллов экзамен по русскому языку. Кроме того, Валерий получил высшую оценку по профильной математике. А Анна имеет 200 баллов по двум предметам благодаря отлично сданному экзамену по химии.

Еще один «двустобалльник» оканчивает школу в Успенском районе – это Алла Богушева. Одиннадцатиклассница сдавала ЕГЭ по химии и русскому языку. Ей удалось набрать высший балл.

Русский язык на все 100 знает и Алина Вейцель из Гулькевичского района. В правилах родного языка она разбирается так же хорошо, как и знает и произведения русской литературы, – этот предмет она также сдала на высшую оценку.

Как и Попова Алина из Крымского района. В ходе экзаменационной кампании она набрала в сумме 200 баллов по русскому языку и литературе.

В соседнем муниципалитете – Славянском районе – стобалльником по двум предметам стал Алексей Сенаторов. Выпускник набрал максимальное количество баллов по русскому языку и профильной математике.

По тем же предметам отличился и одиннадцатиклассник из Белоглинского района. Евгений Шиян также написал на высшую оценку экзамены по русскому языку и профильной математике.

Отметим, что ЕГЭ по русскому языку от 81 балла на Кубани написал каждый четвертый выпускник. А максимальную оценку по базовой математике получил каждый второй из более 12 тысяч участников экзамена.

Всего стобалльниками по русскому языку математике, химии, литературе и географии стали 173 кубанских выпускника.

Напомним, основной этап ЕГЭ 2022 года завершится 21 июня – в этот день выпускники напишут экзамен по информатике. К этому периоду станут известны результаты других предметов, а значит, и имена новых стобалльников. Резервный же этап сдачи ЕГЭ продлится до 2 июля.