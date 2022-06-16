Плюс 360 тысяч к цене ежемесячно. Риелтор рассказал, почему дорожают дома в Сочи

На сегодняшний день приобрести дом в городе-курорте можно в среднем за 37,7 млн. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие жители России хотят приобрести недвижимость в Сочи. Это хороший вариант для инвестиций. Кто-то предпочитает квартиры, а кто-то - дома. Эксперт недвижимости рассказала “КП”-Кубань” о том, как меняются цены на частные дома, выставленные на продажу в Сочи.

- В 2022 году некоторые дома быстро дорожают. Есть пример - цена одного из объектов увеличивается на 360 тысяч рублей ежемесячно, - сообщают риелторы компании, занимающейся продажей недвижимости. - С января по июнь 2022 года средняя стоимость частных домов, которые выставляются на рынке недвижимости Сочи, выросла на 6,15% или на 2,18 млн рублей.

А в 2021 году за такой же период цена вырастала в 9 раз быстрее. То есть средняя стоимость частного дома увеличилась больше, чем наполовину, - на 13,4 млн рублей.

- Несмотря на положительный тренд нынешнего года, средняя стоимость дома по сравнению с июнем 2021 года снизилась, - заявили эксперты. - Так, в июне 2021 года приобрести частный дом в Сочи можно было в среднем за 38,3 млн рублей.

Если рассматривать, как менялась стоимость домов за два года, то цена выросла почти на 63%. С июня 2020 года по июнь 2022 года коттеджи в Сочи подорожали на 14,49 млн рублей.

КОНКРЕТНО

На сегодняшний день приобрести дом в городе-курорте можно в среднем за 37,7 млн рублей. На данный момент самый доступный дом выставлен на продажу за 5,5 млн рублей. Объект расположен в микрорайоне Раздольное и имеет площадь 146 квадратов, а площадь участка 3 сотки.

А самый дорогой дом в Сочи, который ждет своего покупателя, оценивается в 1,5 млрд рублей. Объект имеет площадь 1,6 тысячи квадратных метра, а площадь придомового участка составляет 14 соток.

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