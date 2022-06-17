В Сочи отдали под суд владельца собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку

Полина ( с кубком в центре) была надеждой команды

Следователи в Сочи передали материалы дела о гибели 12-летней участницы Чемпионата России по шахматам в суд. Отвечать за смерть Полины Куниковой будет 51-летний владелец недостроенного особняка в Лоо.

- Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 12-летняя Полина Куникова приехала с мамой на турнир по шахматам из Энгельса. Говорят, талантливый ребенок, была одной из лучших в своей школе и должна была защищать честь Саратовской области на первенстве России.

Вместе с другими участниками турнира ее с мамой поселили в гостиницу "Илона" в Лоо. Оттуда она несколько раз ходила к бетонному недострою, чтобы покормить поскуливающих щенят.

Полина приехала с мамой 15 апреля и за 10 дней хорошо изучила местность. После ужина каждый день она отпрашивалась прогуляться по гостиничной территории. А на самом деле давно стала наведываться в недострой поблизости. От гостиницы до него не больше пяти минут хода.

В Энгельсе еще пролетает снег то и дело, а тут природа будто и не засыпала на зиму.

Здание, где уже наметилась некоторая архитектура, манило девочку.

Хозяин не мог достроить то ли очередной для Лоо гостевой дом, то ли собственную резиденцию в 10 минутах ходьбы от моря с 2017 года. И вместо жильцов поселил тут собак, а они со временем расплодились до стаи.

Главным охранником местности поставили алабая по кличке Ванга. Этот грозный пес выполнял свои задачи хорошо. На кучи стройматериалов, уже покрывшихся мхом во дворе так называемого особняка, никто не покусился.

Когда у Ванги появились щенки, к функциям охранника добавились материнские чувства.

- У забора бродили такие белые медвежата, - рассказывают местные. - Щенки алабая очень милые... пока маленькие.

В тот роковой вечер 26 апреля (по данным следствия не позднее 17:46) девочка решила пробраться к ним на территорию, а не просто покормить щенков через забор. Через час ее истерзанное тело нашли. Сообщение на пульт дежурного полиции поступило только в 18:40.

От многочисленных рваных ран после собачьих укусов Полина умерла на месте.

Следователи выяснили, что собакам агрессивной породы больше года. Не меньше семи из них напали на девочку.

- Территория не была оборудована вольерами. Собаки свободно перемещались, а могли и выйти за ее пределы. Эта стая и напала на ребенка, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Владельца особняка сразу после произошедшего взяли под стражу. А теперь он ждет суда в СИЗО.

Однако расследование уголовного дела не окончено. Следователи проверяют владельцев гостиницы, где жили дети. С организаторов турнира тоже спросят за недостаточное обеспечение безопасности для участников соревнований.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первенство России по шахматам в Сочи прекратили из-за гибели 12-летней участницы

Девочка скончалась при невыясненных обстоятельствах (читайте далее)

«Хотела покормить щенят»: 12-летнюю шахматистку в Сочи насмерть загрызла мать-овчарка

Прокуратура подтвердила гибель 12-летней шахматистки в Сочи после растерзания собакой (читайте далее)

Появились подробности смерти 12-летней шахматистки в Сочи, которую насмерть растерзала овчарка, защищая щенков

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней шахматистки в Сочи (читайте далее)