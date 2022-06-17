«Когда открыл глаза, все с облегчением выдохнули»: реаниматолог поделился откровением, как спасали мальчика, упавшего с дерева на металлический штырь

Мальчик находится в больнице вот уже неделю - все это время он под наблюдением специалистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этой чудесной истории спасения – мурашки по коже. На протяжении нескольких часов врачи детской краевой больницы боролись за жизнь мальчика, с которым произошел несчастный случай. Ребенок забрался на дерево, чтобы нарвать черешни. В какой-то момент он оступился и рухнул вниз, упав прямо на металлический штырь… Чудом он остался жив. Правда, когда мальчика привезли в больницу, состояние его оценили как критическое. Но все же медикам удалось вырвать ребенка из лап смерти.

- В отделение экстренной помощи детской краевой больницы мальчишку привезли в сознании. Но он был бледным, давление низкое, - рассказывает детский врач-реаниматолог Алексей Завальский.

По словам медика, мальчишка выглядел так, словно потерял много крови. Хотя травма на его бедре не была значительной.

- Налицо - массивная кровопотеря. Хотя внешне по травме не похоже. Начали тщательное обследование, подключили к ИВЛ, провели противошоковые мероприятия. Когда его привезли в кабинете компьютерной томографии, чтобы провести исследование, случилась беда. Прямо в момент диагностики у ребенка остановилось сердце, - продолжает Алексей Завальский.

Врачи грамотно и четко провели сердечно-легочную реанимацию – сердце вновь стало биться. А причину состояния мальчика, обнаружил аппарат КТ. Как оказалось, у ребенка было внутреннее кровотечение.

Врачи постоянно контролировали состояние ребенка. Фото: Алексей ЗАВАЛЬСКИЙ.

- В брюшной полости скопилось много крови. В операционной стало ясно, что металлический штырь прошел насквозь через бедро в паховой области и порвал сосудистый пучок. В работу без лишних слов подключился сосудистый хирург. Он специально прибыл из «взрослой» больницы. Сразу три анестезиолога провели массивную гемотрансфузию. То есть буквально вогнали кровь в пустые сосуды. Это и нужно делать при почти полной потере крови, - рассказывает в своем блоге об операции Алексей Завальский.

Само хирургическое вмешательство длилось четыре часа. Операция прошла успешно, вот только на этом работа не останавливается. Мальчику хоть и сохранили жизнь, но важно было «настроить» организм, контролировать жизненно важные функции.

- Боже, пусть пойдет моча – вот о чем я думал. Через несколько часов пошла, значит, почки работают, - вспоминает тот день реаниматолог. - Пациент открыл глаза, зрачки реагируют на свет. Почти победа, но все еще очень хрупко.

Спустя шесть дней 17 июня после первой публикации об этом несчастном случае детский врач-реаниматолог опубликовал короткое видео. На кадрах - больничная койка с яркими медведями на простыне, медицинские трубки и шум аппаратов.

Доктор за кадром задает вопрос о самочувствии, детский голосок отвечает:

- Все хорошо, но мне мешает, - мальчик пальцем указывает на трубку в руке.

В этот момент врачи, наконец, смогли выдохнуть с облегчением.

Напомним, в прошлом году Алексей Завальский стал лауреатом премии «Настоящие люди» от радио «Комсомольская правда».