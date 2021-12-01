«Я победил, значит не зря живу в этом мире»: Краснодарскому врачу, который пишет картины, чтобы спасать детей, вручили премию "Настоящие люди"

Детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский. Фото: Варвара ДЫМ

37-летний детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский покорил сердца сотен людей. Это неудивительно! Ведь он оказался не только замечательным доктором, но и человеком с чутким сердцем. Его будни - это нелегкий, огромный труд, требующий ювелирной работы и невероятного терпения. В руках Алексея самое драгоценное - детские жизни. Он на вертолете вылетает к больным ребятам. Там оценивает тяжесть состояния, лечит на месте и при необходимости эвакуирует маленьких пациентов в краевой центр.

Во время пандемии пандемии кадров в столице не хватало, все больше врачей умирали от страшной заразы. Именно тогда Алексей решил - то самое время, когда он может помочь коллегам и получить полезную практику, настало. Вместо отпуска он выбрал помощь в борьбе с коронавирусом.

А после с «Комсомольской правдой» он поделился - после тяжелых смен он берет в руки кисти, ставит перед собой холст и плавно в тишине выводит хаотичные мазки. Свои работы медик продает. Все вырученные деньги перечисляет больным детям, с которыми он встречается каждый день. Обычно стартовую оценку картины автор дает от стоимости материала. Самая высокая цена, которую предложили за его рисунок, - 37000 рублей. Кто как не он заслуживает быть номинированным на премию «Настоящие люди», генеральным партнером которой стал Газпромбанк.

Генеральный партнер премии.

Сама акция проходила при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Алексей попал в список участников, за которых голосовали читатели kp.ru. Ежедневно его поддерживали десятки людей. В итоге, благодаря такой активности, он завоевал победу в конкурсе. В марафоне на радио «КП» - Краснодар» врачу вручили почетную награду. А еще ему подарили путевку в один из санаториев края. Этот отдых он заслужил!

- О том, что я стал участником конкурса, узнал случайно. Признаюсь, сначала даже стеснялся этого. Друзьям не рассказывал, - признался Алексей Завальский радио «КП» - Краснодар».

Поддерживали его друзья, коллеги и те, кто участвуют вместе с ним в помощи детям.

- Мне очень радостно было, что людям не безразлично было то, что мы делаем. То есть поддержали нашу инициативу. Победа в конкурсе - это, прежде всего, значимость. Это значит, что мои действия, мои поступки имеют вес, я на правильном пути. Словом, это значит, что не зря живу в этом мире, - добавил Алексей Завальский. - Такое признание для меня очень важно, особенно в те дни, когда очень тяжело. Но я уверен, что таких людей, как я, - очень много.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Краснодарский врач-реаниматолог пишет картины, чтобы спасать детские жизни

Медик устраивает импровизированные аукционы, а вырученные деньги перечисляет малышам (читайте далее)

«Попал на фронт»: Краснодарский врач-реаниматолог вместо отпуска выбрал помощь в борьбе с коронавирусом

Медик рассказал, как проходит день с «ковидными» и о чем говорят зараженные пациенты (читайте далее)