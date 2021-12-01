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1 декабря 2021 16:10

«Я победил, значит не зря живу в этом мире»: Краснодарскому врачу, который пишет картины, чтобы спасать детей, вручили премию "Настоящие люди"

Медика наградили в эфире марафона на радио «КП» - Краснодар»
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский.

Детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский.

Фото: Варвара ДЫМ

37-летний детский врач-реаниматолог из Краснодара Алексей Завальский покорил сердца сотен людей. Это неудивительно! Ведь он оказался не только замечательным доктором, но и человеком с чутким сердцем. Его будни - это нелегкий, огромный труд, требующий ювелирной работы и невероятного терпения. В руках Алексея самое драгоценное - детские жизни. Он на вертолете вылетает к больным ребятам. Там оценивает тяжесть состояния, лечит на месте и при необходимости эвакуирует маленьких пациентов в краевой центр.

Во время пандемии пандемии кадров в столице не хватало, все больше врачей умирали от страшной заразы. Именно тогда Алексей решил - то самое время, когда он может помочь коллегам и получить полезную практику, настало. Вместо отпуска он выбрал помощь в борьбе с коронавирусом.

А после с «Комсомольской правдой» он поделился - после тяжелых смен он берет в руки кисти, ставит перед собой холст и плавно в тишине выводит хаотичные мазки. Свои работы медик продает. Все вырученные деньги перечисляет больным детям, с которыми он встречается каждый день. Обычно стартовую оценку картины автор дает от стоимости материала. Самая высокая цена, которую предложили за его рисунок, - 37000 рублей. Кто как не он заслуживает быть номинированным на премию «Настоящие люди», генеральным партнером которой стал Газпромбанк.

Генеральный партнер премии.

Генеральный партнер премии.

Сама акция проходила при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Алексей попал в список участников, за которых голосовали читатели kp.ru. Ежедневно его поддерживали десятки людей. В итоге, благодаря такой активности, он завоевал победу в конкурсе. В марафоне на радио «КП» - Краснодар» врачу вручили почетную награду. А еще ему подарили путевку в один из санаториев края. Этот отдых он заслужил!

- О том, что я стал участником конкурса, узнал случайно. Признаюсь, сначала даже стеснялся этого. Друзьям не рассказывал, - признался Алексей Завальский радио «КП» - Краснодар».

Поддерживали его друзья, коллеги и те, кто участвуют вместе с ним в помощи детям.

- Мне очень радостно было, что людям не безразлично было то, что мы делаем. То есть поддержали нашу инициативу. Победа в конкурсе - это, прежде всего, значимость. Это значит, что мои действия, мои поступки имеют вес, я на правильном пути. Словом, это значит, что не зря живу в этом мире, - добавил Алексей Завальский. - Такое признание для меня очень важно, особенно в те дни, когда очень тяжело. Но я уверен, что таких людей, как я, - очень много.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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