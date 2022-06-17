После скандала с отставкой главы Брюховецкого района сироты получили жилье

Сироты Брюховецкого района дождались новоселья. Фото: Мария ЛЕНЦ

Драматичная история с покупкой квартир для детей-сирот в Брюховецком районе тянется уже более полугода и обрастает новыми подробностями. В конце мая было возбуждено уголовное дело в отношении главы района, которого поймали на махинациях с бюджетными средствами. В середине июня в краевой прокуратуре сообщили в новом скандале, связанном с приобретением недвижимости. Под подозрением оказался уже заместитель главы района.

- Установлено, что в 2022 году заместитель главы Брюховецкого района не организовал проведение закупки жилых помещений для указанной категории граждан, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета в размере 12,7 млн рублей, - в пресс-службе прокуратуры Кубани рассказали, что шесть квартир для сирот были приобретены только после их вмешательства.

Похоже, что чиновники в Брюховецкой мало того, что не делают выводы из просчетов коллег, но и сам вопрос обеспечения сирот своим жильем здесь решается особым образом. Осенью 2021 года местный застройщик Сергей Капица обвинил главу районной администрации района в махинациях со средствами, которые государство выделяет на приобретение своего угла для ребят, оставшихся без попечения родителей. Капица уже начал строить дома, но что-то пошло не по плану и районные власти решили закупить недвижимость на вторичном рынке. Разгневанный подрядчик рассказал журналистам, что вместо новеньких квартир сирот планировали заселить в аварийное жилье с плесенью на стенах и расположенных на отшибе поселка Раздольный.

В закупленных квартирах не было косметического ремонта. Фото: Сергей КАПИЦА

- Квартиры закупили на хуторах, вдали от цивилизации, где они стоят по 400-500 тысяч рублей. Состояние жилья оставляет желать лучшего. Вместо новых квартир 2021 года, дети получат жилье 1970-х и 1980-х годов. Как они там будут жить? – возмущался Сергей Капица.

Скандал привлек внимание надзорных органов. Специалисты обследовали жилье и пришли к выводу, что новоселье нужно отложить. Голые стены в закупленных для льготников квартирах украшали не обои, а сеть трещин, в туалетах не было дверей. Между тем, бюджету эта недвижимость обошлась в круглую сумму – районные власти выложили за обе аварийные однушки более трех миллионов рублей - 1 млн 628 тысячи рублей и 1 млн 554 тысячи рублей соответственно.

Ванная требует основательного ремонта. Фото: Сергей КАПИЦА

- Установлено, что в поселке Раздольном Брюховецкого района местной администрацией для детей-сирот приобретено два жилых помещения в старом фонде, 1987 года постройки. Сами жилые помещения не отвечают требованиям безопасности, качества и санитарных норм. При этом по контрактам суммы на покупку квартир старого жилого фонда практически в 2 раза превышали рыночную стоимость, - рассказали в прокуратуре Брюховецкого района.

В отношении главы Брюховецкого района Владимира Бутенко возбудили уголовное дело. Он подозревается в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями.

Владимир Бутенко.

- В 2021 году из краевого бюджета выделили деньги на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории из Брюховецкого района. По данным следствия, по итогам проведенного аукциона, с его единственным участником – индивидуальным предпринимателем, районной администрацией были заключены пять контрактов на покупку 18 жилых помещений. Между тем глава районной администрации, желая заключить данные контракты с аффилированными предпринимателями и воспрепятствовать законной предпринимательской деятельности лица, с кем уже были заключены данные контракты, в одностороннем порядке расторг с ним заключенные соглашения, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время нарушения устранены, федеральные денежные средства освоены, для детей-сирот приобретены 6 благоустроенных квартир. В отношении замглавы района возбуждено дело об административном нарушении. Бывший глава района Владимир Бутенко отстранен от должности. Расследование уголовного дела продолжается.