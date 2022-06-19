На Кубани силача Дмитрия Халаджи переехал автомобиль во время выступления

Момент опасного номера записали на видео.

На Азовском побережье Краснодарского края гремел праздник. Темрюкский район веселился и на широкую ногу отмечал открытие курортного сезона. Встречали отпускников десятки аниматоров и артистов, для них выступали музыканты. А по улицам разгуливали ростовые куклы. Словом, атмосфера царила сказочная! Не обошлось и без сюрпризов. В Ейске перед отдыхающими выступил известный силач Дмитрий Халаджи.

Об этом богатыре уже слагают легенды. Его даже называют двойником именитого атлета Ивана Поддубного, который последние годы жизни прожил в Ейске. Силачи невероятно похожи, оба выступали в разное время в цирке. Правда, Дмитрий Халаджи сумел попасть в Книгу рекордов Гиннесса... да еще и 60 раз!

Чего он только не делал - удерживал четыре гири весом 128 килограммов, поднимал трубу весом свыше тонны, одной рукой вздымал вверх 8 человек, поднимал ногами автомобиль почти четыре тонны весом. Это уму непостижимо!

Именно эти трюки, с которыми Дмитрий Халаджи вошел в книгу рекордов Гиннесса, силач решил повторить в Ейске, куда приехал ненадолго погостить. Выступление многим пощекотало нервы - все-таки не каждый день видишь, как на твоих глазах творится что-то из области фантастики.

На груди Дмитрия Халаджи была разбита бетонная плита весом 300 килограммов. Богатырь сгибал гвозди, забивал их руками в доску и таким же методом прибил сковородку. Он разрывал цепи, которые оказались не под силу шести мужчинам.

На «десерт» Дмитрий Халаджи оставил самый опасный трюк. В этот момент толпа затаила дыхание. Силач лег на асфальт, после чего его переехал двухтонный автомобиль. Зрелище, стоит сказать, не для слабонервных. Многие переживали, что выжить мужчина просто не сможет. Но богатырю это оказалось под силу. Когда он начал двигать руками, все облегченно выдохнули и стали аплодировать. Такой трюк, действительно, был достоин оваций.

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