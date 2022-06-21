Кварцевый песок и винные вечеринки: почему именно Анапа подходит для отдыха этим летом

Фото: t.me/kurortanapa

До отпуска еще месяц или два, но в голове уже сотня вариантов, где его можно провести. Если останавливаться на Краснодарском крае, то на Черноморском побережье есть много крупных и небольших курортных городов для замечательного отдыха. Расскажем, почему стоит посетить Анапу этим летом.

Уникальная природа

В Анапе есть потрясающие места для уединения с природой. В них можно наполниться энергией. Это заповедник Утриш, Кипарисовое озеро в долине Сукко, песчаные пляжи станицы Благовещенской. В море, кстати, часто можно увидеть стаи дельфинов.

Столица российского виноделия

Анапа — новый центр эногастрономического туризма. Если вы одобряете винные вечеринки, вам непременно нужно попасть сюда. Именно здесь небольшие семейные, самобытные и современные винодельни с южным гостеприимством встречают туристов и угощают лучшими местными винами, превосходящими по качеству европейские марки.

Четыре вида пляжей

Общая протяженность пляжей Анапы больше 50 км! Анапа идеально подходит для отдыха на набережной. Здесь можно понежиться на теплом кварцевом природном песочке или поискать крабов в камнях дикого берега. А можно собрать и коллекцию ракушек. Песчаные, ракушечные, галечные, дикие — все в свободном доступе для гостей и жителей курорта.

Рекордсмен по количеству отелей All Inclusive

В Анапе 52 объекта размещения работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено». Отдых - на любой вкус и кошелек. Стоит только зайти в поисковую систему и выбрать наиболее подходящий вариант.

Детский отдых

Здесь масса интересных мест для проведения совместного досуга с детьми: дельфинарии, океанариумы, парки аттракционов, страусиные и улиточные фермы, шоу программы, аквапарки и многое другое.

Но и это еще не все. Можно продолжать говорить об Анапе бесконечно. Ранее «Комсомолка» уже приводила 10 других причин посетить именно этот курорт.