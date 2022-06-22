Очереди с 7 утра. Что происходит на абхазской границе в разгар курортного сезона

Пробка на пропускном пункте в Абхазию. Фото: https://t.me/soch01

Курортный сезон в разгаре. Черное море уже прогрелось до приемлемой температуры для купания - +24 градуса. На пляжах Анапы не протолкнуться, в Сочи такая же ситуация. При этом цены на российских курортах многие туристы приравнивают к стоимости горящего тура в зарубежных странах. Аншлаг и на российско-абхазской границе. Огромные пробки образуются с семи утра на выезде из Сочи в соседнюю страну.

- В последнее время часто езжу в Абхазию по работе. Я уже спокойно начал относиться к тому, что могу простоять пять часов. С начала летнего сезона на пропускном пункте можно наблюдать данную ситуацию каждый день, - рассказывает мужчина, стоящий в пробке.

Очереди на границе стали больше с середины июня. Желающих отдохнуть в Абхазии очень много. По данным экспертов, на двоих стоимость тура в Абхазию в начале июля составляет от 47 тысяч рублей за 10 дней. При этом отдых в Сочи туристам обойдется от 58 тысяч рублей.

Некоторые путешественники в очередях на границе не теряют оптимизма. В сети появилось видео, как одна туристка появилась на границе в купальнике. Видимо, после душной и долгой пробки она поедет прямиком на море.

Кстати, туристы сообщают и о ценах на абхазском побережье. По данным отдыхающих, бензин там стоит на 10 рублей дороже. Картофель продают по 120 рублей за килограмм.

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