Выжившей в лесу женщине после четырех дней блужданий подарили умные часы с навигатором

Ольга Морцениус уже пришла в себя

У 64-летней Ольги Морцениус больше десятка коз. И она частенько выводит их пощипать свежей травки в соседний с Дефановкой лесок. Он не то чтобы сильно густ и непролазен, но горные тропы уводят вглубь, скрывая ориентиры. Одна из козочек Ольги Михайловны отвязалась и исчезла за поворотом. Только колокольчик ее позвякивал вдалеке.

Женщина пошла искать кормилицу и потерялась.

В этот же вечер, 12 июня, в Туапсинском районе объявили настоящую поисковую операцию. Ольгу Михайловну искали больше сотни человек. В небо над леском, куда она повела своих козочек, запустили дроны.

Жительница Дефановки четыре дня провела в лесу. Фото: tuapsevesti.ru

Но не нашли ни этим днем, ни следующим. Надежд найти женщину живой уже почти не было к четвертому дню поисков. Даже летом можно замерзнуть в лесу насмерть, а учитывая возраст потерявшейся женщины, истощение организма могло наступить быстрее.

К счастью, к концу четвертого дня поиски увенчались успехом. Ольга Михайловна не только выжила сама, но и сохранила все свое козье стадо.

- Они грели ее ночами, - рассказывают теперь друг другу станичники.

Они, кстати, пообещали подарить землячке часы с навигатором, когда захлебывались от счастья при виде ее целой и невредимой.

Как только Ольга Михайловна пришла в себя, в дом к ней нагрянули с подарком. Теперь женщина сможет найти дорогу домой, где бы ни находилась.