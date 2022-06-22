Риелторы озвучили стоимость самого дешевого дома с видом на море в Сочи

Дом имеет площадь 60 квадратных метров, а участок занимает 3,5 соток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие люди мечтают о домике с видом на море. Просыпаться каждое утро и любоваться из окна живописными пейзажами. В Сочи на сегодняшний день выставлено на продажу 7100 частных домов. При этом каждый месяц стоимость недвижимости в данном сегменте увеличивается на 360 тысяч рублей. Риелторы рассказали “КП” - Кубань” о ценах на частные дома с прямым видом на море.

Как мы упомянули выше, в июне 2022 года на рынке недвижимости Сочи на продажу выставлено более семи тысяч предложений частных домов. При этом только 1,5 тысячи объявлений имеет прямой вид на Черное море.

- Средняя стоимость частного дома с видом на море на данный момент составляет 66,7 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести дом площадью около 399 квадратов, который занимает участок площадью 13,65 сотки, - рассказали риелторы “Комсомольской правде"-Кубань”.

КОНКРЕТНО О ЦЕНАХ

Самый дорогой дом с видом на море продается за 1,2 млрд рублей. Особняк имеет площадь 600 квадратных метров, а придомовой участок составляет 25 соток. За такую сумму покупатель сможет купить дом 2018 года в Хостинском районе.

Но что делать, если бюджет ограничен, а домик с видом на море иметь очень хочется?

На сегодняшний день самый доступный частный дом в Сочи с видом на море выставлен на продажу за 6,9 млн рублей. За эту сумму покупатель сможет купить недвижимость, правда, не в городе. Объект расположен в селе Горное Лоо Лазаревского района курорта, что находится в часе езды на машине от Сочи. Дом имеет площадь 60 квадратных метров. А участок занимает 3,5 сотки. Дом, к слову, новый - его построили в 2022 году.

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