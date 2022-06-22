Все были в шоке. Почему на последний концерт Пьера Нарцисса в Краснодаре пришло 20 человек

Пьер Нарцисс. Фото: Лариса Кудрявцева

Звезда «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Его не стало в одной из московских больниц во время операции на почках. Новость о смерти певца шокировала многих. Скорбят знакомые музыканта.

- Пришла ужасная новость из Москвы, умер мой коллега и хороший знакомый - Пьер Нарцисс... Добрый парень, заботливый отец, артист без короны, каких сейчас очень мало, - пишет Сергей Садовой в своих соцсетях. - Вот еще недавно пили с тобой чачу на концерте в Краснодаре, здоровья было, как у быка, не верится, спи спокойно.

С сожалением восприняли новость об уходе певца и поклонники, которые надеялись еще не раз попасть на его концерты. Стоит сказать, что в Краснодаре Пьер Нарцисс был в октябре 2019 года. Он выступил на главной сцене парка 30-летия Победы. Музыкант исполнял свои хиты, в числе которых «Шоколадный заяц». Вот только толпы не было. Слушателей на концерте было единицы.

Из-за того, что организаторы не проанонсировали концерт звезды в 2019 году, у сцены было мало людей, хотя многие с удовольствием хотели прийти. Фото: instagram.com/ank1.ru

Недоброжелатели тут же окрестили в соцсетях выступление Пьера Нарцисса провальным.

Однако многие отреагировали на посты иначе. Большинство краснодарцев недоумевали, почему не было анонсов о приезде певца.

- Кто-нибудь видел объявления? - сетовала краснодарка Ольга Таранина. - Я узнала о выступлении, когда Нарцисс уже был на сцене. Жирный минус организаторам.

Стоит сказать, что после этого в парк начали массово приезжать люди. Правда, некоторые сумели добраться уже к концу выступления, которое, как оказалось, было последним.

- Он очень любил Краснодарский край, публика всегда на ура принимала его. Думаю, он непременно устроил бы еще выступление, да в планы вмешался коронавирус, из-за которого два года все массовые концерты были запрещены. Когда же ограничения сняли, певец захворал, а теперь его не стало, - с грустью говорит одна из краснодарских поклонниц музыканта Анастасия Попова. - Я хорошо помню его приезд в 2012 году, тогда он посетил сафари-парк, где кормил местных обитателей. Тогда он со всеми фотографировался, давал автографы, никогда и никому не отказывал, он был простым пареньком.

Удалось тогда пообщаться и корреспонденту "КП".

А еще певец приезжал в Краснодар в 2012 году - кормил зверей в местном сафари-парке. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

- Был я и на открытии зоопарка, и в ваших пробках стоял. По сравнению с московскими джунглями, они еще ничего. Я вам совет дам. Чтобы не париться в пробке — нужно кушать шашлык. Прямо в машине, - шутил музыкант.

Оказалось, что именно с шашлыком у знаменитости ассоциируется наш город.

- В ресторанах здешних я ни разу не был! Домашняя еда в сто раз полезней и вкусней. Как только приезжаю в Краснодар — друзья тут же мангал разжигают. Жалко только, что после плотного обеда хочется спать, а не работать, - сказал певец.