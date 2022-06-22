«Хвастался дочкой»: подруга Пьера Нарцисса из Краснодара рассказала о последней встрече с певцом

Ася познакомилась с Пьером в 2013 году. Фото: личный архив Аси Давыдовой

22 июня стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Звезда “Фабрики звезд” скончался в возрасте 45 лет. По предварительным данным, сердце Пьера не выдержало во время операции на почки. Новость о смерти певца шокировала многих. Скорбят знакомые и друзья музыканта.

Ася Давыдова, директор крупного модельного агентства Краснодара, модель, фотограф и дизайнер была знакома с Пьером и его семьей. Как и все, она не ожидала узнать новость о смерти Нарцисса утром 22 июня.

Ася Давыдова поделилась своими воспоминаниями о “шоколадном зайце” с “КП”-Кубань”.

- С Пьером я познакомилась очень давно, 9 лет назад. Получается, это был еще далекий 2013 год. Тогда нас познакомил Арам, директор Ольги Бузовой, на одном из мероприятий, - вспоминает Ася Давыдова. - Пьер сразу показался очень открытым, добрым и жизнерадостным человеком.

По словам Аси, музыкант всегда улыбался. Пьер был приветлив и в любой момент мог оказать помощь. Каждый раз, когда они встречались, говорили больше всего о семье.

- Он безумно сильно любил свою дочь и жену. О девочке он рассказывал постоянно. Показывал видео, где они вместе танцуют и поют “Шоколадный заяц”, - рассказывает Ася Давыдова. - Впоследствии я познакомилась и с его женой в 2018 году. Она выступала на конкурсе красоты. Я тогда была в жюри конкурса и Пьер нас познакомил.

Ася знакома с женой Пьера. Фото: личный архив Аси Давыдовой

С Пьером директор модельного агентства виделась в последний раз в 2019 году, когда певец приезжал в Краснодар на концерт.

- Пьер не знал русский язык в совершенстве, не имел здесь знакомых и связей. А теперь его “Шоколадный заяц” запомнится всем россиянам на всю жизнь, - говорит Ася Давыдова. - К сожалению, не смогу поехать на похороны своего друга. Я беременна. Соболезнования семье Пьера уже выразила. Это очень тяжело - терять близких.

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