На Краснодар обрушился град со шквалистым ветром

Краснодар затянуло тучами Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае долгое время стояла жара. А на небе не было ни одного облачка, светило яркое солнце. Но 22 июня на Кубань начал надвигаться мегациклон с ливнями, смерчами и градом. Синоптики обещают, что стихия будет бушевать несколько дней.

И вот, как по графику, 22 июня в Краснодаре почти во всех районах начался сильный дождь. Непогода пришла в кубанскую столицу сразу после обеда. Ливень сопровождался шквалистым ветром. Порывы его достигали 11 метров в секунду. А потом пошел град размером с горошину. Краснодарцы снимали разбушевавшуюся погоду. Удар стихии никто не ожидал.

В Пашковском микрорайоне наблюдалось временное отключение света из-за града и сильного ветра. Частные дома остались без электричества во время циклона.

- Во дворе град побил все цветы и яблоню. Треснула ветка абрикоса, - рассказывает жительница одного из частных домов Пашковского микрорайона.

В районе Гидростроителей местные жители даже боялись открыть окна. Сюда град пришел к краснодарцам в первую очередь.

- У нас ад был. Я окно не мог открыть, било по окнам, что жуть. Просто пелена, сам себя в отражении видел, - говорит местный житель ГМР.

Рядом со стадионом Кубань небо затянуло тучами. Очевидцы слышали раскаты грома, но дождя и града не было. В Губернском на Восточно-Кругликовской улице краснодарцы также не застали буйство стихии.

А в центре Краснодара тем временем светит солнце. Здесь местные жители чувствуют только легкий ветерок, небо пока даже не затянуто тучами. Ощущение, будто циклон просто обошел стороной этот район.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Краснодарский край надвигается мегациклон с ливнями, смерчами и градом

Синоптики предупредили, что непогода обрушится на курортный край 22 июня и продержится несколько дней (подробнее)