В Сочи вышедший на сушу смерч разрушил аэрарий на пляже

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В Сочи вышедший на берег смерч уничтожил летнее кафе - аэрарий на пляже. Ущерб предпринимателю нанесен серьезный, он его уже подсчитывает.

- Сегодня в 17:40 в поселке Лазаревском на пляже Судоверфи вышел на берег смерч. Поврежден аэрарий. Собственники пляжа были предупреждены о возможном смерче,- сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Удар стихии настиг тогда, когда на пляже было много отдыхающих. Но когда они увидели надвигающуюся воронку, спешно покинули берег. По данным спасателей, пострадавших нет.

Фото пресс-службы мэрии курорта

В настоящее время последствия устраняют городские службы, на месте работают 20 человек.

А синоптики напоминают, что на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. С 22 по 24 местами прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. Есть вероятность появления смерчей снова.

- Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи воздерживаться от отдыха у воды в непогоду. Также нежелательно оставлять машины под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - добавили в администрации Сочи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на берег в Лазаревском районе Сочи вышли два смерча, один из низ сразу растворился в воздухе, другой разворотил кафе.