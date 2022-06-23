Детдом кумиров. Даня Милохин рос в той же комнате, что и Юра Шатунов

Даня Милохин/Юра Шатунов

У 21-летнего Дани Милохина - миллионера из сети - ровно столько поклонников, сколько было у звезды "Ласкового мая" Юры Шатунова в начале 90-х. Смазливым мальчишкам с сомнительными способностями и теперь, и тогда поклонялась без преувеличения половина страны.

Но миллионы почитателей - не все, что их связывает. Оба - выпускники одного детского дома. И даже больше - воспитанники одного наставника.

СПАЛИ НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КРОВАТИ

У отца Милохина были проблемы с алкоголем, мать решила, что не потянет детей. Так 3-летний Даня и его 5-летний брат Илья оказались в детдоме в Оренбурге.

Позже обоих братьев забрала приемная семья и увезла жить в Анапу.

- Даня жил в той же комнате, где когда-то Юрий Шатунов, и спал на его кровати (кровать, конечно, была другой, но стояла там же), - вспоминал в разговоре с "КП" - Кубань" приемный отец Дани Дмитрий Тюленев.

Милохин даже застал директора детдома Валентину Тазекенову, которая стала Шатунову приемной матерью. Она по-настоящему тепло относилась к обоим мальчишкам, дарила им подарки на дни рождения. Директор детского дома умерла в 2015 году.

Еще живя в Анапе, Даня увлекся съемкой контента для социальных сетей. А когда ему исполнилось 18, получил 200 тысяч подъемных от государства и отправился покорять Москву.

ОДИН ПРОДЮСЕР?

Примерно так же, за исключением соцсетей, складывалась судьба Шатунова.

К слову, первым сходство историй заметил тот самый продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин.

Директор детдома Валентина Тазекенова любила и Шатунова, и Милохина

Он даже попытался возродить легенду вместе с его репертуаром - взрослый Шатунов вызывал ностальгию, но не привлекал новые поколения. А Даня справился бы с новой задачей, считал Разин. Он предложил парню сотрудничать. Но тот счел бывшего продюсера "Ласкового мая" таким же сбитым летчиком, что и его солист. И пошел своим путем.

- Я не вижу у Дани хорошего продюсера, который мог бы профессионально управлять его творчеством. Без этого его могут посадить на наркотики, ввязать в политические игры. Ему нужна команда, которая поможет состояться как человеку. Я за это не возьмусь, потому что мне хватает своих проблем. Но такой человек Дане очень нужен. Ведь в том, что Юрий Шатунов в свое время закончил школу, не стал наркоманом, пьяницей, женился и у него родилось двое прекрасных детей, есть моя заслуга, - говорил потом Андрей Разин.

Популярность Дани достигла пика в 19 лет. То есть почти через год после его переезда в Москву. Такой же головокружительный взлет наблюдали все, кто следил за карьерой Шатунова.

Но в силу многих обстоятельств, включая политические процессы в стране, на вершине популярности он продержался недолго. А потом был забыт на долгие-долгие годы.

НОВЫЕ ГЕРОИ ПОКОЛЕНИЯ

Позже благодаря идее организаторов концертов звезд 90-х Юра Шатунов снова начал гастролировать. Но его песни о юношеской любви звучали скорее комично, чем трогательно. Настало время новых кумиров молодежи. На условную (теперь уже) сцену вышел Даня Милохин.

23 июня стало известно, что умер кумир молодежи 90-х Юра Шатунов. Да, для всех 48-летний бывший солист "Ласкового мая" так и остался просто Юрой.

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