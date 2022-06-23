После смерти «краснодарского каннибала» под следствие отправили начальника тюремной больницы

Бакшеев умер в тюрьме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дело "краснодарских каннибалов" прогремело на всю страну. До сентября 2017 года Дмитрий и Наталья Бакшеевы были обычной краснодарской семьей. Но после того как в районе авиагородка дорожные рабочие наткнулись на мобильник с жуткими селфи с отрезанной кистью руки в зубах, жизнь парочки изменилась. А за подозреваемыми плотно закрепилось звание «краснодарских каннибалов».

Останки молодой женщины, которая, по материалам уголовного дела, случайно забрела к ним на пикник, нашли в квартире Бакшеевых. А голову убитой они прятали в ведре под лестницей в подъезде. Была версия, что странная семейка употребляла тело жертвы в пищу.

Впрочем, в приговоре суда позже о людоедстве не было ни слова. Супруги получили длительные сроки по обвинению в жестоком убийстве. Жене дали 10 лет тюрьмы, мужу - 12.

Однако вскоре стало известно, что Бакшеев страдает от тяжелых заболеваний. А 16 февраля 2020 года он скончался в тюремной больнице.

К слову, адвокаты Бакшеева не смирились ни с приговором, ни со смертью своего подзащитного.

Они добились разбирательства и наказания врача ростовской больницы, которая, по их мнению, не оказала должной медицинской помощи Бакшееву. И умер он вследствие ошибочного лечения.

- Ему назначили неправильную инсулинотерапию на фоне приема лекарств, - гласил итоговый обвинительный документ в адрес Лусинэ Григорян.

Врача обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Однако это не все, кто, по мнению адвоката Бакшеева, должен ответить за смерть "краснодарского каннибала".

- Мы добились возбуждения еще одного уголовного дела. На этот раз в отношении начальника тюремной больницы в Ростове, - сообщил Алексей Аванесян в своем тг-канале.

Начато новое разбирательство.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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