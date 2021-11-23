За смерть в тюрьме "краснодарского каннибала" накажут врача

Дмитрий Бакшеев должен бы провести в тюрьме 12 лет. Фото: соцсети героя публикации

Адвокаты Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», продолжают разбираться в обстоятельствах его смерти. Бакшеев скончался в ростовской тюремной больнице 16 февраля 2020 года. Как станет ясно из результатов вскрытия – убила преступника, страдающего туберкулезом и сахарным диабетом, тяжелая интоксикация организма, которая привела к отеку и сдавливанию головного мозга с последующей остановкой сердца. Но защитник Алексей Аванесян считает виноватой в смерти осужденного не тяжелую болезнь, а тюремного врача Лусинэ Григорян. Спустя год после смерти Бакшеева возбуждено уголовное дело в отношении медиков, которые лечили его.

- Сегодня врачу-эндокринологу терапевтического отделения ростовской тюремной больницы наконец-таки предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности", - написал Аванесян в своих соцсетях.

История Дмитрия Бакшеева в 2017 году заставила ужаснуться весь регион. Он и его супруга Наталья жили на территории летного училища, в служебной общаге. Наталья работала когда-то в местном амбулаторном пункте. Были обычной семьей, она старше и потому авторитарней мужа. Держала в строгости и соседей, те в ответ тоже недолюбливали бывшую медсестру и сторонились супружеской четы.

Наталья Бакшеева отбывает наказание в колонии общего режима

Темные тайны супругов вскрылись из-за оплошности. Бакшеев на улице выронил телефон, который нашли рабочие. И содержимое мобильника еще долго будет им сниться в кошмарах. Селфи с отрезанной человеческой кистью разлетелись по новостям, а по городу поползли страшные слухи. Зловещую парочку окрестили «краснодарскими каннибалами». Якобы, те убили, разделали и съели человека.

Комнату в общаге следователи перевернули вверх дном. В семейном гнездышке нашли человеческие останки, как показала экспертиза, все части тела принадлежали одной женщине - Елене Вахрушевой родом из Омутнинска Кировской области. Это с ее рукой позировал на камеру мобильника Бакшеев. При этом следователи отмечали, что жертва была разделана «кустарным способом».

В комнате семьи были найдены части человеческого тела

Следствие шло больше года. В краевом следкоме журналистов ознакомили с некоторыми деталями дела и озвучили основную версию. По мнению следователей, Елена Вахрушева выпивала вместе с Бакшеевыми. В какой-то момент Наталье показалось, что новая знакомая положила глаз на супруга. Используя свою власть над более слабым психически супругом, она подговорила убить собутыльницу.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следователей Елена Вахрушева пыталась флиртовать с Бакшеевым

Первой на судебной скамье оказалась Наталья Бакшеева. Свою вину она не признала, на допросах давала показания против мужа. Однако, суд присяжных счел вину женщины доказанной, и в феврале 2019 судья приговорил ее к 10 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Наталья безрезультатно пыталась обжаловать приговор. Сейчас отбывает наказание в женской исправительной колонии общего режима на Кубани.

Судебный процесс в отношении Дмитрия Бакшеева начался через несколько месяцев после того, как приговорили жену. За "убийство" и "надругательство над телом умершего" ему дали 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Также пытался обжаловать судебный вердикт, но решение суда осталось в силе. После приговора этапирование Бакшеева затягивалось из-за нескольких тяжелых заболеваний: сахарного диабета и туберкулеза открытой формы. В начале 2020 года его доставили в Ростов-на-Дону, а 1 февраля госпитализировали в тюремный лазарет. 16 февраля врачи тюремной больницы зафиксировали смерть «краснодарского каннибала». Защитники допускают, что "краснодарский каннибал" мог умереть из-за халатности сотрудников межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН России.

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