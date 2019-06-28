«Краснодарского каннибала» приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима

До сентября 2017 года Дмитрий и Наталья Бакшеевы были обычной краснодарской семьей. Но после того, как в районе авиагородка дорожные рабочие наткнулись на мобильник с жуткими селфи мужчины с отрезанной кистью женской руки в зубах, жизнь парочки изменилась, а за подозреваемыми плотно закрепилось звание «краснодарских каннибалов».

На кухне в жилище Бакшеевых нашли много банок с консервированным мясом.

Когда следователи обыскали жилище Бакшеевых, то нашли человеческие останки. Как позже показала экспертиза, все части тела принадлежали одной женщине - Елене Вахрушевой родом из Омутнинска Кировской области. При этом следователи отмечали, что жертва была разделана «кустарным способом».

Версия следствия была такова - 8 сентября 2017 года мужчин вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Сама женщина перебивалась случайными заработками. В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю.

Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

Наталью Бакшееву осудили в феврале 2019 года. Несмотря на то, что свою вину женщина так и не признала, на месте преступления, по ее словам, не была, убитую никогда не видела, суд признал Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы.

Наталью Бакшееву к 10 годам колонии приговорили еще в феврале.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Дело «краснодарского каннибала» из-за проблем со здоровьем в суд отдали позже. Его защитник настаивала - Дмитрий Бакшеев не убивал.

- Ни одного доказательства его причастности к причинению смерти нет, равно как и к расчленению тела. Дмитрий, чего он не отрицает, виновен в надругательстве над частями трупа умершей, случайно обнаруженными им на пустыре, - говорит защитник Юлия Федотова. - В разговоре со мной Дмитрий сказал, что нашел, принес, порезал, засунул в банку кожу, потом выбросил части. Не ел, не убивал. Далеко не глуп, косяки в деле видит ровно те же, что и мы. Очень скучает по Наталье. Как и мы, недоумевает, почему ее осудили до него, не допросили и не провели очную ставку.

Мужчина был признан вменяемым. Однако в отношении Бакшеева, по словам адвоката, не было проведено нормальной психиатрической экспертизы в Институте Сербского, которая бы ответила на вопрос является ли Бакшеев некрофилом или нет. Это помогло бы доказать его невиновность, потому что некрофилы не убивают людей.

Приговор Бакшееву выносили на заседании, которое проходило в закрытом режиме. Попасть на него удалось только участникам процесса.

Прокуратура запросила краснодарскому «каннибалу» более 14 лет тюрьмы строгого режима.

- С учетом позиции государственного обвинителя Прикубанский районный суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 12 годам и 2 месяцам в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Правда, приговор не вступил в законную силу.

Известно, что защитники Дмитрия Бакшеева будут обжаловать приговор.

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