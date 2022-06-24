Последствия схода селей в Сочи 24 июня 2022: бурлящие потоки унесли восьмерых человек

Сель унес две легковушки с людьми

Последствия схода селей в Сочи 24 июня 2022. В Сочи этой ночью выпало сразу три месячные нормы дождей. Хотя людей предупреждали, что будет сильный дождь, природа будто обезумела. Потоки воды переполнили горные реки и понесли все, что было живого на их пути, со склонов вниз.

Сейчас последствия схода селей в Сочи 24 июня 2022 устраняют спасатели и городские службы. Но они пока не могут найти потерявшихся во время непогоды пассажиров двух легковушек. В них находились восемь пассажиров. Одного удалось спасти. Но семеро еще числятся в розыске после ночного разгула стихии. Их унесло в море.

- В акватории Черного моря ведутся поисково-спасательные работы. В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло 2 легковых автомобиля. Незамедлительно к месту проведения поисково-спасательных работ направлены подразделения спасателей и муниципальные аварийно-спасательные формирования. К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России, - сообщили в ЮРПСО МЧС России, "Кубань-СПАС".

Подтоплены 50 домов. На месте ЧС работает городской оперштаб. К работам были привлечены 120 человек и 35 единиц техники.

Восстановительные работы ведутся под контролем губернатора Краснодарского края и мэра города.

По прогнозу синоптиков, пока погода не наладится. Дожди еще могут вернуться в Сочи.