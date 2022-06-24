Мэрия Сочи сообщила о подтоплении порядка 50 домов в пяти горных поселках

Обильные осадки, 85 миллиметров, вызвали подъем уровня рек. Фото: оперштаб

В Сочи дождь продолжал лить всю ночь. В горах курорта выпало 85 мм осадков, это больше среднемесячной нормы. Из-за сильного ливня уровень воды в реках Лазаревского района поднялся, и они вышли из берегов.

По данным мэрии, подтопило порядка 50 домов. Вода зашла в жилье в Кичмае, Солониках, Тхагапше, Головинке, Большом Кичмае и Зубовой Щели. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из-за ЧС поручил мэру Сочи Алексею Копайгородскому выехать на места подтопления. Глава города лично контролируют ситуацию.

На дорогах подтопления. Фото: оперштаб

- По поручению губернатора выехал на место ЧС. Лично контролирую ход ликвидации последствий. Сведений о жертвах и пострадавших, к счастью, нет, - сообщил Алексей Копайгородский.

По уточненным данным МЧС по региону, на 8 часов утра подтопленными остаются в трех населенных пунктах восемь частных домовладений, 20 дворов, а также проезжие части и улицы. В поселке Солоники подтоплено 10 придомовых территорий, в селе Каткова Щель – 10 дворов, вода с придомовых территорий сошла, в поселке Зубова Щель подтопленными остаются восемь частных домовладений.

На месте ЧС работает городской оперштаб. К работам были привлечены 120 человек и 35 единиц техники.

На месте ЧС работает городской оперштаб. Фото: оперштаб

- За несколько часов выпало 85 миллиметров осадков! Наиболее пострадала Зубова Щель. Здесь сошло три мощных селевых потока, - заявил мэр Сочи.

Ливни спровоцировали сход грунта на федеральную трассу А-147 между поселками Зубова Щель и Волконка. Селевые потоки ограничивали движение транспорта.

- До 7 часов силами специалистов ФКУ Упрдор «Черноморье» селевые массы были оперативно убраны, движение было восстановлено в штатном объеме, - подчеркнули в оперштабе.- Зафиксированы локальные порывы на сетях электроснабжения.

Жертв и пострадавших нет. Фото: оперштаб

На данный момент, уровень воды в реках снижается. В Сочи третий день действует штормовое предупреждение. Купаться в море запрещено. Жертв и пострадавших нет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Из-за ливней в горах Сочи реки вышли из берегов и подтопили 20 дворов

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