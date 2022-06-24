Из-за ливней в горах Сочи реки вышли из берегов и подтопили 20 дворов

Морпорт пустует. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на протяжении двух дней город заливало ливнями. На берег курорта дважды выходили смерчи. Один даже разрушил кафе на набережной. Вчера очевидцы также наблюдали ураганы, но они уже не спускались в море.От сильного ливня были затоплены улицы и торговые центры. А синоптики обещают в течение нескольких дней сохранение непогоды. Возможны и появления новых смерчей.

В ночь на 24 июня в горах Сочи дождь продолжал лить как из ведра. Из-за этого поднялся уровень рек.

- В двух населенных пунктах были подтоплены дороги и улицы. Ливень залил и 20 придомовых территорий. Но вода в частные дома не проникла. На место ЧП в 04:10 утра выезжал Центр управления в кризисных ситуациях и Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели на протяжении всей ночи устраняли подтопления.

- К ликвидации последствий привлекается группировка РСЧС в количестве 80 человек и 17 единиц техники, 2 плавсредства, в том числе от МЧС России - 78 человек и 17 единиц техники, - добавили спасатели.

На данный момент полная информация уточняется. Синоптики обещают сегодня на протяжении всего дня дожди. Температура воздуха 24 июня будет 19-21 градус. Ветер юго-восточный, скорость достигнет 2-7 м/с. Но при этом возможны порывы в 10 м/с.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что, кроме этого, в ночь на 24 июня на федеральную трассу А-147 в Лазаревском районе Сочи сошли три селя и упали три дерева. Грязь, камни, обломки деревьев и мусор частично перекрыли трассу.

Стоит отметить, что в море запрещено купаться. Все городские пляжи закрыты до улучшения погоды.

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