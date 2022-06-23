Последствия непогоды в Сочи 23 июня 2022: затопило торговый центр, снесло кафе и наблюдаются проблемы с электричеством

Морпорт Сочи после дождя. Фото: Олег УМАРОВ

Непогода продолжает испытывать на прочность побережье Черного моря. Накануне на город-курорт сначала обрушились два смерча, а потом ливанул сильный дождь. Одна из воронок, образовавшаяся в море, даже вышла на сушу, устроив там хаос. Последствия непогоды в Сочи 23 июня 2022 года попали в объективы камер туристов.

Напомним, что синоптики предупредили - на Краснодарский край надвигается мегациклон с ливнями, смерчами и градом. Мало кто отнесся к прогнозам серьезно. Но в 15:00 в Краснодар пришел сильный дождь, который потом перешел в град. А вечером в Сочи очевидцы сняли на видео разбушевавшуюся непогоду.

Свидетели увидели смерч на побережье Лазаревского района. Торнадо вышло на берег и разрушило кафе “Нептун”. От заведения за считанные секунды ничего не осталось. Аэрарий был полностью разрушен. К счастью, рядом с кафе никто не находился и обошлось без пострадавших.

Ночью в Сочи началось световое шоу. За минуту можно быть заметить 20 молний. После “гнева Зевса”, как прозвали данное явление жители курорта, начался сильный ливень. На улице Красноармейской из-за большого скопления воды с подпорных стен вода начала сливаться на припаркованные рядом машины. Образовались настоящие водопады.

А в Ареде по дорогам можно было ходить только на цыпочках. Дороги сильно подтопило, как и в Лоо.

- Заливало так сильно, что дворники не справлялись, - рассказывает водитель, который ехал от Хосты в центр.

Последствия дождя пришлось устранять не только коммунальщикам, но и энергетикам. Проводка уличного освещения искрила после непогоды. Образовались локальные порывы на линиях электроснабжения. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы.

- Энергетики незамедлительно реагируют на все обращения жителей, выезжают для обследования линий электропередачи, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Во время стихии было повалено три дерева. Коммунальные службы оперативно их убрали. Также ливень подтопил один из ТЦ. Очевидцы рассказали, что ночью торговая галерея оказалась в воде, убирали ее с помощью ведер сразу несколько человек.

На пляжах Сочи сейчас непривычно пусто. Хотя до непогоды у моря было не протолкнуться, все шезлонги были заняты. Но сегодня весь инвентарь убран, небо затянуто тучами, а море штормит. Туристам рекомендуют не испытывать судьбу и не плавать.

На пляже только спасатели. Фото: Олег УМАРОВ

- На центральном пляже все чисто, убрано. Видимо, рабочие подготовились к непогоде, - рассказывает “КП” - Кубань” местный житель.

В Морском порту также ни души. По словам очевидцев, это редкий случай, когда можно полюбоваться яхтами и прекрасными видами без зазывал, приглашающих прокатиться на судне.

К слову, за сутки в центральной части Сочи выпало 25 миллиметров осадков, в Лазаревском - 36, а в других районах в пределах 13.

- Угрозы повышения уровня воды в реках и водоемах до неблагоприятных отметок - на данный момент нет, датчики в «зеленых» зонах. Подтоплений на городских территориях не зафиксировано, - заявил Алексей Копайгородский.

Стоит отметить, что синоптики обещают, что дожди в городе будут идти сегодня и завтра. Действует предупреждение по смерчам.

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