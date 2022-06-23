Последствия сильного дождя в Краснодаре 23 июня 2022: побитый огород и глубокие лужи

На дорогах появились глубокие лужи. Фото: Евгения СОРОКА

О том, что на Краснодар надвигается непогода, синоптики сообщали заранее. Еще два дня назад они стали публиковать предупреждения - циклон движется на регион. Жителям и гостям края советовали подготовиться. Накануне град и ливень обрушились на кубанскую столицу, правда, досталось от стихии лишь Пашковскому микрорайону и Гидрострою. Тогда здесь подтопило 6 придомовых территорий, 5 низменных участков, но вода быстро ушла. Кроме того, порывы ветра повалили три дерева, а еще разрушили кирпичную кладку на балконе 15-го этажа.

А 23 июня дождевые тучи накрыли уже весь краевой центр. Жители города засняли последствия сильного дождя в Краснодаре 23 июня 2022 года.

Ливень зарядил с самого утра. Земля после нескольких недель жары была такой сухой, что капли испарялись. Но чуть позже дождь усилился - на некоторых улицах стали появляться глубокие лужи. Наблюдаются они как в центре города, так и на окраине.

Пока администрация города не сообщает о подтоплениях. Однако водители сейчас едут аккуратно - если видят впереди глубокую лужу, стараются объехать. Переживают, что не смогут "выплыть".

Водители машин едут аккуратно - переживают, что "не выплывут" из очередной лужи. Фото: Евгения СОРОКА

А вот в Пашковском микрорайоне вместе с ливнем прошел и град. Льдинки были хоть и небольшого размера, но побили огороды местных жителей.

Побитый огород одной из жительниц Краснодара. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

- Да много-чего пострадало. Жалко очень, думала, что урожай этим летом хороший будет, да вот непогода помешала, - жалуется жительница одного из частных домов Алла Соколова.

Из-за непогоды пострадали овощи и фрукты. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

По прогнозам, дождь в Краснодаре ожидается до конца дня 24 июня. При этом, как говорят метеорологи, на пик ливни выйдут именно предстоящей ночью. В ближайшие два дня на Краснодар и край выльется половина июньского объема осадков.

Стоит отметить, что после ливня в Краснодаре резко похолодало. Дневные температуры опустились разом на 12 градусов. Вместо привычных +35 сейчас всего лишь +23 градуса.