«На пик ливни выйдут предстоящей ночью»: В ближайшие два дня на Краснодар и край выльется половина июньского объема осадков

Небо на Кубанью затянет на несколько дней Фото: Галина КОПЫЛОВА

На Кубани продолжает бушевать непогода. Накануне в Сочи смерч разнес летнее кафе на набережной. Штормило в Анапе. А на Краснодар обрушился град. Синоптики предупреждают – пик ожидается предстоящей ночью. Стихия снова разгуляется вволю в кубанской столице и на Черноморском побережье.

- В эпицентре стихии окажется восточное побережье Черного моря: здесь местами за сутки может выпасть порядка 20 мм осадков. Обычно такой объем влаги регион получает в сумме за одну июньскую неделю. Из крупных городов сильнее всего достанется Краснодару. Ненастье в столице Кубани задержится до конца пятницы, а на пик ливни выйдут предстоящей ночью: по модельным оценкам их интенсивность может достигать 12 мм за 6 часов. Всего в ближайшие два дня на город выльется чуть менее половины июньского объема осадков, - сообщили в Центре Фобос.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи за прошедшие 12 часов в центральной части города выпало 25 мм осадков, в Лазаревском и Хосте - до 14 мм. В Красной Поляне - 13 мм. Больше всего осадков выпало в Кичмае - 36 мм.

Вместе с непогодой в Краснодарский край придет похолодание. 23 июня столбики на термометрах не поднимутся выше 25 градусов. По прогнозам, ливни будут испытывать Кубань до середины следующей недели.

По данным краевого гидрометцентра, на Кубани 23 июня ожидаются дожди с градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем по всему региону 21-26 градусов.