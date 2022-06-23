Держите крыши. Синоптики спрогнозировали новые смерчи на суше в Сочи

Смерчи могут появляться еще три дня. Фото: Алена Евтякова

В Сочи 22 июня на сушу вышли два смерча. Один вихрь был настолько сильным, что разрушил прибрежное кафе. Прохожие и работники других заведений помогали собрать остатки “Нептуна”. Владельцы кафе в этот день остались без бизнеса.

Сегодня оперштаб Сочи на протяжении дня ликвидировал последствия удара стихии. Были повалены деревья и столбы ЛЭП, потопы ТЦ, а также наблюдались проблемы с электричеством.

В ближайшие дни ситуация с опасными природными явлениями в Краснодарском крае сохранится. Синоптики прогнозируют еще выходы смерчей на сушу. Стоит отметить, что подобный удар стихии наблюдается на юге страны почти каждый год. Даже некоторые местные жители Сочи не были удивлены мощным вихрем.

- Надо отметить, что в этом году мы не наблюдаем таких аномалий, как в прошлом, когда заливало Краснодарский край, в Сочи происходили оползни, - уточнил руководитель прогностического центра “МЕТЕО” Александр Шувалов. - Такие явления происходят, когда на холодном фронте закручивается циклон над севером Черного моря.

По словам синоптика, жители и туристы курорта смогут наблюдать выходы смерчей, ливни, грозы, раскаты грома и молнии еще как минимум на протяжении трех дней. К тому же, сегодня в городе был замечен новый вихрь. Кстати, смерчи появляются из-за кучевых дождевых облаков.

- Они - следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно смерчи бывают при температуре выше 25 градусов, - рассказывает Александр Шувалов.

Отметим, что на побережье Черного моря запретили купаться до тех пор, пока погода не улучшится. Городские пляжи закрыли в Сочи и в Анапе.

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