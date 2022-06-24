Среди пропавших без вести после потопа в Сочи числится годовалый ребенок

Поиски продолжаются

Стихия не на шутку разбушевалась в ночь на 24 июня. Несмотря на предупреждения спасателей, не все остались в непогоду дома, что стало роковой ошибкой. Река Чемитоквадже вышла из берегов и потоком в акваторию моря снесло два легковых автомобиля, в них находились восемь человек.

По счастливой случайности одного из мужчин удалось спасти. Он рассказал, что их просили уехать, но они все равно остались. По последним данным, еще одного человека нашли мертвым. Поиски шестерых продолжаются.

- Обнаружен один труп и один выживший. Шестеро числятся без вести пропавшими, в том числе годовалый ребенок. Поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В СК уточнили, что продолжаются поиски троих взрослых и троих детях пропавших после потопа в Сочи. Все они находились в машинах под мостом в кемпинге, когда из унесло волной в море.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пропавших ищут с вертолета Ка-32 и на спасательном катере «Валерий Замараев».

Мэрия Сочи сообщила о подтоплении порядка 50 домов в пяти горных поселках. Вода уже сошла. Подтопленными, по данным МЧС остаются восемь домов.

По прогнозам, дожди в регионе продолжатся до середины следующей недели. Жителей и гостей просят внимательно слушать экстренные предупреждения и не игнорировать их, оставаться по возможности дома.

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