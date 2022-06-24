Появился список пропавших без вести во время наводнения в Сочи 24 июня 2022

В воздух подняли вертолет
Спасатели ищу унесенных в море селевым потоком пассажиров двух легковых автомобилей. Их было восемь человек. Вот фамилии и имена тех, кто был в обеих машинах.
В первой машине находились:
1. Алексей Овчинников, 1983;
2. Александра Овчинникова, 1985;
3. Милана Климова, 2017;
4. Максим Шамшков, 2019.
Во второй машине находились:
1. Александр Грушевский, 1979;
2. Владимир Грушевский, 2021;
3. Виктория Шамшкова, 1983.
Пропавшими без вести числятся трое детей и двое взрослых. Одна женщина погибла, туриста Александра Грушевского спасли живым и госпитализировали. Поиски продолжаются в том числе с воздуха на вертолете.