Появился список пропавших без вести во время наводнения в Сочи 24 июня 2022

В воздух подняли вертолет

Спасатели ищу унесенных в море селевым потоком пассажиров двух легковых автомобилей. Их было восемь человек. Вот фамилии и имена тех, кто был в обеих машинах.

В первой машине находились:

1. Алексей Овчинников, 1983;

2. Александра Овчинникова, 1985;

3. Милана Климова, 2017;

4. Максим Шамшков, 2019.

Во второй машине находились:

1. Александр Грушевский, 1979;

2. Владимир Грушевский, 2021;

3. Виктория Шамшкова, 1983.

Пропавшими без вести числятся трое детей и двое взрослых. Одна женщина погибла, туриста Александра Грушевского спасли живым и госпитализировали. Поиски продолжаются в том числе с воздуха на вертолете.