В Сочи 7 человек унесло в море. Что извеcтно на данный момент

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Непогода разгулялась на побережье Черного моря накануне. Мощные ливни зарядили на курортах вечером. Основной удар пришелся на Сочи.

Здесь залповые ливни не прекращались несколько часов. Об этом жителей и туристов предупреждали спасатели. Они просили людей не покидать дома и отели.

Но услышали спасателей далеко не все. И это стало роковой ошибкой.

Спустя пару часов после начала ливня из берегов вышла река Чемитоквадже. Мощным потоком она унесла за собой сразу две машины.

Обе легковушки были забиты под завязку. Внутри оказались запертыми сразу 8 человек, включая двух детей.

Как стало известно «КП» – Кубань», одного мужчину удалось спасти. Он признался, что его компанию просили уехать. Но они остались и оказались в эпицентре стихии.

Еще один человек погиб. Поиски шестерых еще продолжаются. Спасатели даже привлекли вертолет К-32 и катер «Валерий Замараев».

- Шестеро числятся без вести пропавшими, в том числе годовалый ребенок, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Тем временем МЧС предупредило об обильных ливнях. Они не прекратятся на курорте до конца суток.

- 24 июня в предгорной зоне Сочи количество осадков достигнет критерия опасного явления, - отметили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели просят людей оставаться дома, а ценные вещи упаковать во влагонепроницаемую ткань.

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