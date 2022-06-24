Появилось видео спасения унесенных в море людей в Сочи

Над Черным морем в Лазаревском районе Сочи с утра 24 июня кружат вертолеты. Мощным грязевым потоком несколько часов назад здесь унесло две легковушки. Люди приехали семьями из Ставропольского края и поселились в палаточном лагере поблизости. Когда накануне объявили штормовое предупреждение, они не поверили, что обычный летний дождь может превратиться в катастрофу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на отдыхе находились 39-летний Алексей Овчинников вместе со своей 37-летней супругой Александрой, которая была в положении. Вместе с ними также была 5-летняя племянница. Еще одна семья - 39-летняя Виктория Шамшикова и ее 43-летний муж Александр Грушевский, а также 14-летний и годовалый сыновья. Как сообщают спасатели, мужчину удалось найти - он чудом выжил.

- Его обнаружили на бревне посреди моря. Он дышал, но был в тяжелом состоянии. Его экстренно доставили в больницу, где сейчас за его жизнь борются медики, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в больнице.

На кадры спецоперации по спасению МЧС попал как раз момент, когда Александра Грушевского вместе с бревном вытянули из моря.

Что стало с остальными участниками палаточного лагеря, пока неизвестно.

На данный момент известно, что погибла одна женщина, ее личность сейчас устанавливают. Пропавшими без вести числятся трое детей и двое взрослых.

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