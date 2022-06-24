Две семьи с детьми из Ставропольского края: Что известно о туристах, пропавших во время паводка в Сочи

Чудом выживший Александр Грушевский и его жена Виктория.

Стихия, обрушившаяся на курорт ночью 24 июня, оказалась гораздо сильнее непогоды, что была сутки назад. Жуткий ливень с ветром бушевали не только на побережье. Ненастье царило и в горах. Два поселка Лазаревского района оказались под водой, 50 домов подтоплены. Как оказалось, есть и пострадавшие. Той ночью в районе поселка Зубова Щель сильнейшим потоком воды, что вышла из берегов реки Чемитоквадже, смыло два автомобиля. В них находились люди, прибышие на отдых из Ставропольского края. Сейчас на их поиски брошены все силы. Семьи разыскивают спасатели и добровольцы, задействовали и вертолет, который осматривают территорию с высоты. «КП» - Кубань» выяснила, что известно о туристах, пропавших во время паводка в Сочи.

- Это были две семьи, которые приехали на отдых из города Зеленокумска Ставропольского края. Отпуск был запланированным, они там уже четвертый день. Буквально вчера созванивались с ними, интересовались, как дела, как погода. Сказали, что все хорошо, температура воздуха отличная, да и море уже теплое, можно купаться, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» родственники семей. - Потом мы увидели в интернете, что погода стала портиться. Сегодня начали звонить им, а телефоны уже недоступны...

Как рассказывают в прокуратуре Краснодарского края, туристы спустились на автомобилях под мост к реке Чемитоквадже. Именно здесь они разбили ночлег. Но во время стихии их палатки накрыло волной, образованной в результате селя.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на отдыхе находились 39-летний Алексей Овчинников вместе со своей 37-летней супругой Александрой, которая была в положении. Вместе с ними также была 5-летняя племянница. Еще одна семья - 39-летняя Виктория Шамшикова и ее 43-летний муж Александр Грушевский, а также 14-летний и годовалый сыновья. Как сообщают спасатели, мужчину удалось найти - он чудом выжил.

- Его обнаружили на бревне посреди моря. Он дышал, но был в тяжелом состоянии. Его экстренно доставили в больницу, где сейчас за его жизнь борются медики, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в больнице.

На данный момент известно, что погибла одна женщина, ее личность сейчас устанавливают. Пропавшими без вести числятся трое детей и двое взрослых.