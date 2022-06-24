Потоп в Сочи унес в море две семьи из Ставропольского края

Машины унесло в море. Фото: https://t.me/dzhumberovich_sochi

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объезжает все населенные пункты на месте ЧС в Лазаревском районе. Во всех пострадавших от потопа поселках развернуты оперштабы. На месте находятся спасатели, полицейские, администрация и депутатский корпус. Ресурсоснабжающие организации уже ведут аварийно-восстановительные работы.

Также проводятся подворовые обходы. Администрация собирает данные для оценки степени повреждения домов. Дорожники в это время расчищают все подъездные пути и магистрали. В ликвидации последствий стихии задействованы все силы.

Поиски продолжаются. Фото: оперштаб

- Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемит прямо под эстакадой, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Машины унесло в море сильным потоком воды. По словам главы города, погибла женщина. Одного мужчину удалось спасти в море. На данный момент он находится в больнице.

- Еще двое взрослых и трое детей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет, - заявил Алексей Копайгородский.

Администрация принимает все меры по ликвидации ЧС. Мэр города лично контролирует действия всех служб. Напоминаем, штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи. Следует воздержаться от выездов в горы и на море.

РАНЕЕ О ПОТОПЕ В СОЧИ 24 ИЮНЯ 2022

Среди пропавших без вести после потопа в Сочи числится годовалый ребенок

Спасатели также нашли тело второго погибшего (подробнее)

Появился список пропавших без вести во время наводнения в Сочи

В море унесло две машины, в которых находились шесть человек и ребенок (читать далее)

Пропавших семерых человек в Сочи ищут с вертолета Ка-32

Потоком реки их унесло в двух машинах (подробнее)