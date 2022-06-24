СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время стихии в Сочи

Поиски еще четырех человек продолжаются

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей во время стихии в Сочи. Статья – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- По версии следствия, в ночь на 24 июня в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля, находившихся в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. В них находились семь человек, трое из которых дети. Одного мужчину спасли, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Выжившим оказался 42-летний житель Ставропольского края, он госпитализирован. Его жену нашли мертвой. Поиски годовалого сына продолжаются. Также спасатели нашли тело еще одной женщины, ее мужа и двоих детей продолжают искать.

- В настоящее время обнаружены тела женщин 37 и 39 лет, которые в момент происшествия находились в машинах, - добавили в следкоме.

Поиски мужчины и троих детей продолжаются. Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления А. К. Масловым поставлен на контроль.

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