Двери выломаны, машины на крыше: как выглядит кемпинг унесенных в море туристов в Сочи

Лагерь разворочен. Фото: Сергей Тащиев

Лагерь туристов, которые приехали в Сочи со всей России, сейчас выглядит ужасающе. Двери выворочены, палатки скомканы, машины стоят в неестественном положении. Кое-где - на крыше.

Это один из кемпингов в Лазаревском районе. До того, как стихия накрыла его буквально с головой, он состоял из нескольких, сколоченных на скорую руку строений, но с пластиковыми дверьми и окнами. Кто-то из приезжих жил в них. Но многие предпочитали селиться на территории в палатках.

Такой отдых организовали для себя и две семьи из Ставропольского края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на отдыхе находились 39-летний Алексей Овчинников вместе со своей 37-летней супругой Александрой, которая была в положении. Вместе с ними также была 5-летняя племянница. Еще одна семья - 39-летняя Виктория Шамшикова и ее 43-летний муж Александр Грушевский, а также 14-летний и годовалый сыновья.

Чудом выживший Александр Грушевский и его жена Виктория.

После схода селя найти живым удалось только одного из мужчин - Александра Грушевского. Его вытянули из воды, когда он плыл на куске пенопласта.

Люди убегали от стихии, сев в автомобили. Но это их не спасло. Волна настигла и унесла машины с людьми в море.

Следователи возбудили уголовное дело, когда нашли погибшими двух женщин - 37-летнюю Александру и 39-летнюю Викторию. Остальных по-прежнему ищут на воде и с воздуха. Но шансов найти их живыми все меньше.

Сейчас правоохранители выясняют, насколько хорошо туристов проинформировали, что обычный летний дождь в Сочи - смертельно опасен.

Погода пока и не думает налаживаться. По прогнозу, дожди продолжат идти в Краснодарском крае до конца недели.