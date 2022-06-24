Водитель BMW погиб в ДТП с фурой на Кубани

Водитель иномарки от полученных травм скончался

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло в Белореченском районе Краснодарского края. В аварию с грузовиком попал водитель BMW – мужчина не выжил, рассказали очевидцы.

Авария произошла на 40-м километре трассы Белореченск - Усть-Лабинск. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречку. В этот момент по дороге передвигалась фура МАН с прицепом. Не заметив ее, мужчина не успел затормозить и въехал в грузовик. Удар оказалась настолько сильным, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте аварии.

Легковушка задела ограждение, которое водитель, предварительно, пытался объехать

Известно, что на участке, где все произошло, ремонтируют дорогу. Для водителей здесь установили специальные ограждения – предварительно, погибший мужчина выехал на встречную полосу, чтобы объехать одно их них. На кадрах видно, как покореженная легковушка задела установленные конструкции.

От полученных травм водитель скончался

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорой. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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