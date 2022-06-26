Что известно на данный момент о последствиях потопа в Сочи: разрушены 98 домов, без вести пропавших ищут водолазы

Последствия продолжают ликвидировать

В Сочи завершили подворовые обходы во всех 14 населенных пунктах, подтопленных в результате стихии. Ущерб непогода нанесла 98 домам.

– Обследовано 14 населенных пунктов. Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11 поселках. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. В настоящее время готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций, – рассказал глава администрации Лазаревского района Олег Бурлев.

Режим ЧС продолжает действовать в микрорайонах Головинка и Солоники, селах Алексеевское, Зубова Щель, Каткова Щель, Марьино, Татьяновке, поселке Мирном и аулах Тхагапш, Малый Кичмай и Большой Кичмай.

В поселке Зубова Щель планируют в ближайшее время начать восстанавливать мост через реку. 23 жителя населенного пункта пока остаются отрезанными от автомобильного сообщения. Накануне их обеспечили продуктами, медикаментами и питьевой водой.

Специалисты водоканала в максимально сжатые сроки восстановили работу стратегически важной насосной станции, обеспечивающей водой жителей удаленного села Алексеевское в Лазаревском районе Сочи. Также восстановлена подача питьевой воды жителям поселка Мирный.

Кроме этого, от стихии пострадали рекреационные объекты Сочинского национального парка. Специалисты природоохранного ведомства уже провели их обследование и произвели оценку нанесенного непогодой ущерба. Помогут навести порядок на турмаршрутах и добровольцы.

- Вышедшие из берегов реки Лазаревского района частично подтопили территории Головинского участкового лесничества, гаража нацпарка и части дороги, ведущей к деревообрабатывающему цеху в поселке Солоники. На 50% разрушены настилы, мосты и элементы благоустройства, размыта тропиночная сеть на популярном объекте туристического показа «33 водопада», а также объектах «Каменный завал» и «Водопад Игристый» в Марьинском участковом лесничестве и «Каньон Прохладный» в Головинском участковом лесничестве. Уже сегодня специалисты приступили к разбору завалов на объекте «33 водопада» силами инспекторов участковых лесничеств, а также при помощи местных жителей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Продолжается расчистка 16 пляжей Сочи силами арендаторов. Также третьи сутки ищут без вести пропавших туристов. Напомним, две машины с семью людьми смыло течением в море, спасти удалось лишь одного мужчину. Сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна.

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