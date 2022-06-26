Поиски пропавших без вести во время стихии в Сочи продолжаются третий день

Фото пресс-службы администрации Сочи

Третий день продолжаются поиски без вести пропавших во время стихии в Сочи. Напомним, одного мужчину удалось спасти, двух женщин нашли погибшими, еще четверо до сих пор не найдены – это мужчина и трое детей.

- Поиски без вести пропавших возобновились с 7 утра. Спланированы вылеты вертолета Ка-32 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России, работает наземная группировка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне в МЧС по региону сообщили, что спасатели обследовали участки береговой полосы Черного моря площадью 35 квадратных километров от устья реки Чемитоквадже до поселка Лазаревское.

Туристов ищут и в море - от поселка Магри до Туапсе. Еще одна группа спасателей обследовала участки береговой полосы от села Волконка до поселка Лазаревское и от поселка Магри до поселка Макопсе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что потоком реки во время разгула стихии в море унесло две машины. В них находилось две семьи из Ставропольского края – семь человек: четверо взрослых и трое детей от года до 14 лет. Они приехали на отдых и расположились в кемпинге в устье под мостом. Отдыхающих предупреждали о непогоде и просили покинуть место, но никто не послушал. По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело.

По последним данным, в Сочи подтопленных территорий нет. На месте продолжают работу восемь комиссий по оценке ущерба. Автомобильное и железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

По прогнозам, непогода не оставит в покое Сочи до 1 июля. В ближайшие три дня пройдут кратковременные дожди. А в конце месяца на курорт снова обрушатся ливни, которые могут принести неприятности. Спасатели просят жителей и гостей курорта слушать экстренные предупреждения и оставаться в безопасных местах.

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