Стихия разгулялась в Сочи

Сочи лихорадит от непогоды. На курорт только за пару дней вылилась месячная норма дождей, сошло несколько селей и смерчи выходили на сушу. Разворотило несколько пляжей в Лазаревском районе – это как раз одно из любимых мест отдыха россиян. Здесь же потоком бурной, несущейся с реки воды смыло две машины с туристами из Ставропольского края. Всего в море унесло 7 человек, среди них трое – дети. Спасти, к сожалению, удалось не всех…

Пляжи Сочи пока закрыты для купания. Правда, не везде. В центре курорта будто и не было разгула стихии. Поэтому тут туристы гуляют по набережным и загорают на берегу.

Селевые потоки смывали все на своем пути. Фото: администрация Сочи

- У нас на отдыхе сейчас находятся почти 170 тысяч гостей, загрузка средств размещения на сегодня превышает 80 процентов, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. – Сейчас у нас под постоянным контролем все сферы. Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильна.

Селевые потоки смывали все на своем пути. Фото: администрация Сочи

На пляжах установили запрещающие купание знаки, дежурят спасатели. Они заворачивают обратно тех, кто собирается окунуться в море. Но не только стихия натворила бед в Сочи. Роспотребнадзор докладывает о росте заболевших традиционной «летней» инфекцией – ротавирусом.

- В подавляющем большинстве заболевают гости, чаще всего дети. Врачи проводят опросы. Выясняется, что заболевание происходит из-за несоблюдения элементарных правил, - объясняет мэр Сочи. - Поэтому мы на вокзалах, на пляжах запускаем аудиоролики с правилами безопасного поведения на береговой полосе, подготовим памятки и баннеры. Нам важно, чтобы воспоминания наших гостей не были ничем омрачены.

Чтобы не подхватить инфекцию, врачи советуют не покупать еду у сомнительных уличных торговцев, не питаться на пляжах, тщательно мыть овощи и фрукты. И как можно чаще мыть руки.

А вот сдавать путевки в Сочи туроператоры не советуют, погода наладится уже с 28 июня. Но предупреждают: купаться до этого времени лучше в бассейне у отеля. Так безопаснее. А в МЧС просят пока вообще не уходить далеко от отеля.

- Штормовое предупреждение в Сочи все еще действует, пока что стоит воздержаться от походов в горы и к морю, - говорит официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – В случае ЧП туристам и местным жителям тут же стоит звонить по номеру 112.

Поэтому если отпуск вдруг выпадает на конец июня, туристам стоит подготовиться к тому, что купаться и загорать придется в бассейне у отеля.

КСТАТИ

Что с погодой на юге страны?

- Над всей территорией Краснодарского края сейчас гуляет циклон. Эпицентр его и находится над Черным морем в районе Сочи, - пояснила начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова. – Стало и прохладнее – столбики термометров опустились с 34 градусов жары до 22. Осадков станет меньше только к 27 июня, а уже с 28-го числа начнется потепление, и циклон постепенно покинет всю территорию Черного моря.

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