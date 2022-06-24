Затопленные дома, смытые в море машины, пропавшие люди: Что творит стихия в Сочи

Такого шторма местные жители не припомнят.

Циклон, бушующий в Сочи, напугал и местных жителей, и туристов. Непогода как с цепи сорвалась. Вот уже третьи сутки не дает передышки курорту.

По данным мэрии, ливень подтопил около 50 домов. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

На побережье продолжает разгуливать непогода, пик которой пришелся в ночь на 24 июня. В горах курорта выпало 85 мм осадков. Это, как говорят метеорологи, больше среднемесячной нормы!

Реки Лазаревского района вышли из берегов. Большая вода смывала все на своем пути. Уносила машины в море и затапливала жилые дома. На месте ЧС работает городской оперштаб, там задействовали больше сотни спасателей.

Большая вода повредила дома. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Во время ЧП также пропали люди. Это две семьи, которые прибыли на отдых из Ставропольского края. Они спустились на автомобилях под мост к реке Чемитоквадже. Именно здесь они разбили ночлег. Но во время стихии их палатки накрыло волной, образованной в результате селя. Найден пока только один мужчина - он находится в больнице. Кроме того, обнаружено тело женщины, ее личность устанавливают. Для поисков остальных пропавших задействовали вертолет.

Последствия стихи устраняет спецтехника - всего на улицах работает 35 машин. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

БУДЬ В КУРСЕ!

Чего ждать от погоды дальше?

Прогнозы синоптиков неутешительные. Дожди в Сочи будут идти 24 и 25 июня. А значит, пока жителям и гостям курорта не стоит расслабляться - непогоду лучше переждать дома или в номере гостиницы.

- Мобилизованы все силы. Предупреждены все собственники пляжных территорий, - сообщил глава города Алексей Копайгородский. - Всего у нас в полной готовности в случае ЧС более 1100 человек и почти 400 единиц техники.

По-прежнему действует предупреждение по смерчам. Воронки могут появиться в море, но высок риск их выхода на сушу. Потому спасатели советуют - если увидели вихрь, тут же покиньте пляж и спрячьтесь в помещении.

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