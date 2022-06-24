Три смерча в Черном море сняли на видео

В Туапсе образовались смерчи. Фото: https://t.me/my_tuapse

На побережье Черного моря уже третьи сутки стоит непогода. Шторм продолжает бушевать, а дожди не перестают лить. В Сочи местные жители и туристы стали свидетелям выходов смерчей на берег. Несколько воронок недавно были замечены и в море. По словам синоптиков, природные стихии мы будет наблюдать еще несколько дней.

На этот раз смерчи появились в Туапсе. Стоит отметить, что воронок образовалось сразу три.

Очевидцы начали сразу же все снимать на видео. Смерчи были видны со всех ракурсов в городе.

На видео можно заметить, как один вихрь чуть не задел проплывающие мимо корабли. Но смерч прошел мимо, хотя был очень близко.

Очевидцы отмечают, что третий вихрь был самым мощным. А жители, которые находились рядом с морем, боялись, что смерч заберет какой-нибудь корабль, а может быть, даже и все.

- Такие явления происходят, когда на холодном фронте закручивается циклон над севером Черного моря. Вихри - следствие сдвига ветра в самом облаке и очень высокой температуры поверхности моря. Обычно смерчи бывают при температуре выше 25 градусов, - уточнил руководитель прогностического центра “МЕТЕО” Александр Шувалов.

По словам метеорологов, в этом году еще не наблюдается таких сильных природных аномальных явлений, как в прошлом.

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