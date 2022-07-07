Черное море скоро станет как парное молоко

Курорты настигла жара

Черное море прогревается очень быстрыми темпами. Вода скоро станет как парное молоко. Например, в Анапе накануне водные термометры в море показывали 23 градуса, сегодня отметки поднялись до 25. За сутки вода прогрелась на два градуса.

Цифры краевого гидрометцентра показывают, что температуры воды сразу на две шкалы за сутки поднимается последние два дня.

- 4 июля вода в море Анапы прогрелась до 20 градусов, 5 июля в Анапе море было 21 градус, 6 июня – 23, 7 июня – 25, - следует из информации синоптиков.

Температура воды в море. Фото: t.me/kuban_meteo

В Сочи море - 23 градуса, в Геленджике - 22,2, в Туапсе – 22,8.

С учетом того, что в Краснодарском крае пекло установилось до конца месяца и перепадов температуры воздуха не ожидается, можно предположить, что с середины июля Черное море достигнет максимальных температур. Как и температура воздуха.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубань надвигается адское пекло. В регионе воздух в середине июля накалится до +42 градусов. А до конца недели в большинстве районов края температура достигнет 36-38 градусов.

В связи с этим биологи напоминают, что температурные рекорды провоцируют рост числа микроорганизмов в морской воде, в том числе и вредных, которые могут приводить и к различным кишечным инфекциям. Роспотребнадзор постоянно берет пробы, показатели не превышают норму. Но специалисты все равно советуют не глотать воду.