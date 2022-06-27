Краснодар - как большой аквариум. Фото и видео с затопленных улиц Краснодара

В поселке Плодородном раскинулись масштабные лужи

Аномальный ливень обрушился на Краснодар накануне. На город за сутки вылилось полторы месячной нормы осадков. Затяжной дождь подтопил улицы, дороги и дома. Дворы превратились в заливы, а на машины просто отказываются ехать вплавь.

Улица в частном секторе тоже ушли под воду

- Улица Красная – воды по колено. На улице Московской по-прежнему на дороге – море. И так во многих районах города, - сообщают горожане.

Таксисты и службы доставки, кажется, скоро пересядут на лодки. Некоторые жители вечером так и сделали. Прокатились на надувных шлюпках по пустым магистралям, наполненными водой. На видео видно, как даже газели стоят по капот в воде.

Утром 27 июня остаются перекрытой улица Московская в обе стороны. Здесь работает водооткачивающая техника.

Дороги ушли под воду

Сложная обстановка в одном из краснодарских дворов на улице 40-летия Победы. Здесь без резиновых сапог из подъезда не выйти. Выплывать приходится и жителя поселка Плодородного.

По данным оперштаба, в результате ливней в Краснодаре подтопило 15 дворов многоквартирных домов и 47 дворов частных домов. В девять домов вода зашла на высоту от 5 до 10 см. Также под водой оказались 62 низменных участков проезжей части дороги. На улицах продолжает работать водооткачивающая техника.