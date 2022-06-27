«Умоляли меня помочь»: Сергей Минаев сделал шокирующее признание о том, как помогал Собчак блокировать новости о смертельном ДТП с ее участием

После аварии Ксения Собчак уверяла, что тоже пострадала и даже на время потеряла сознание. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Редактор издания Esquire Russia Сергей Минаев откровенно признался, что помогал Ксении Собчак блокировать новости о смертельном ДТП с ее участием. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Заявление Сергей Минаев сделал после того, как телеведущая опубликовала выпуск, посвященный владельцам «Telegram-сеток». Писателя крайне возмутил тот факт, что его имя фигурирует в негативном ключе.

- Выглядит это так, будто я вам для вашего «расследования» давал какие-то комментарии, назвал какие-то цифры, да еще и с учетом «своей комиссии», - обратился к журналистке Сергей Минаев. - И вам, и мне отлично известно, что этого не было.

В ответ на это писатель решил раскрыть шокирующие подробности их взаимодействия. Как оказалось, в октябре 2021 года, когда в Красной Поляне Сочи произошла смертельная авария с участием Ксении Собчак, к Минаеву обратился помощник теледивы.

- Ваш менеджер Кирилл слезно умолял меня помочь заблокировать в телеграм одну вашу известную «автоисторию», - напомнил писатель. - Я обзванивал всех телеграм-посредников, чтобы вам помочь.

Таким образом Сергей Минаев помогал теледиве сохранить репутацию. Но та в итоге не проявила благодарности.

Напомним, с момента резонансной смертельной аварии с участием Ксении Собчак, которая случилась в Сочи, прошло почти 9 месяцев. Все случилось 9 октября 2021 года, на трассе Красной Поляны в Volkswagen на огромной скорости врезался «Майбах». Объехав пассажирский автобус, он вылетел на встречку, где и столкнулся с другой машиной. За рулем элитного авто сидел 40-летний Олег Цой. В тот вечер на пассажирском сиденье ехала Ксения Собчак.

Сама телеведущая отделалась испугом, ее шофер тоже не получил серьезных травм. Однако в ДТП погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Она ехала в Volkswagen, остальные пассажиры иномарки - 30-летняя Оксана Садовник и 29-летний водитель Роберт Гедян сильно пострадали. По факту ДТП почти сразу же возбудили уголовное дело, но обвинение предъявили лишь водителю. Ксения Собчак проходит лишь как свидетель.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что стало с участниками страшной аварии.

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