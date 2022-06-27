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Общество27 июня 2022 7:09

Губернатор Кубани посоветовал воздержаться от поездок в горы из-за ливней

Такие путешествия могут быть опасны
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Воду с дорог города продолжает откачивать спецтехника

Воду с дорог города продолжает откачивать спецтехника

На Краснодарский край обрушились затяжные ливни. Непогода успела натворить бед. За сутки только на кубанскую столицу вылилось полторы среднемесячной нормы осадков. Досталось и районам.

- В некоторых районах прошел сильный дождь. В Горячем Ключе, Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском, Мостовском и Лабинском районах до критических отметок поднялся уровень воды в реках. Самая сложная ситуация оказалась в Краснодаре. Здесь под воду ушли 62 двора, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани поручил главам районов регулярно докладывать обстановку. Кроме этого, Кондратьев посоветовал воздержаться от поездок в горы из-за ливней.

- Особенно хочется предупредить всех, кто сейчас отдыхает у нас на природе — в кемпингах, с палатками. Будьте аккуратны. Останавливайтесь только в специально оборудованных местах, не рискуйте своими жизнями и здоровьем. Также сейчас лучше воздержаться от поездок в горы, в настоящее время это может быть опасно, - добавил глава региона.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что затяжной дождь подтопил улицы, дороги и дома. Дворы превратились в заливы, а машины просто отказываются ехать вплавь. Предприимчивые жители надували лодки и передвигались по магистралям на них.

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