Старая начинка, упавшие цены и очереди на кассах. Что происходит на месте нового «Макдоналдса» в Сочи

В Сочи вместо «Макдоналдса» открылись четыре ресторана «Вкусно - и точка!» Фото: Олег УМАРОВ

- Заходите к нам, у нас все, как в «Макдоналдсе», только название другое, - зазывает посетителей парень в черных брюках и белой рубашке. На месте «Макдоналдса» в Сочи на Курортном проспекте теперь открылся новый ресторан быстрого питания.

Здесь практически все как было раньше – те же столы, стулья, даже те блюда. Только оформление другое и название.

Еда по вкусу ничем не отличается Фото: Олег УМАРОВ

В первый день открытия ресторана у касс выстроились очереди. Но ждать посетителям приходится недолго. За 5-7 минут сотрудники общепита успевают обслужить человека.

Беру знаменитый биг-маг и лимонад. В меню все то же самое, что было в «Макдоналдсе», только лишь убрали «Хеппи мил» «Бигтести» с «Макфлури». По вкусу бургер точно такой же, как был раньше. И размеры те же.

- Да мы ничего особо не меняли, добавили вывеску и немного изменили вид меню, - говорит один из сотрудников заведения. – Правда, добавили больше лимонадов в меню.

Поменялась атмосфера Фото: Олег УМАРОВ

За столиками полно свободных мест. Сажусь за один из них. За соседним столиком сидит парочка, у них на подносе, кажется, все бургеры из меню.

- Этот пробовал? – говорит парню девушка и распечатывает небольшую коробочку с булкой и котлетой.

Ее спутник жадно кусает бургер и демонстративно закатывает глаза: «Все как в «Маке». И какая разница, какое название».

В меню добавились новые позиции Фото: Олег УМАРОВ

Я тоже пробую свой бутерброд и не вижу разницы. По вкусу и правда так же, как и в «Макдоналдсе».

Только впечатлил приветливый персонал. Раньше тут могли и нахамить. А тут прямо все такие вежливые. Видимо, за время простоя соскучились по посетителям. Сотрудники, кстати, все из старого «Макдоналдса», новеньких не набирали, вернули тех, кто был. Но и немного скинули тут цены. Например, чашку американо можно взять за 55 рублей.