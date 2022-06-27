Тонут и стонут. Музыкальный микрорайон в Краснодаре снова затопило после сильнейшего ливня

Водооткачивающая техника работает в микрорайоне уже почти сутки. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Когда в Краснодаре зарядил дождь, жители Музыкального микрорайона начали надувать лодки. Буквально. Ливень в городе шел сильный - потоки воды хлынули еще вечером 26 июня, дождь не прекращался и ночью. В итоге скромные лужицы стали превращаться в реки. С большим потоком воды ливневки просто не справлялись.

Жители района к таким катаклизмам уже привыкли. Потому, когда улицы подтопило, решили не рисковать и не идти вброд. Они сели в надутую лодку и в прямом смысле переплывали дороги, оказавшиеся под водой.

А под воду ушли сразу несколько улиц - глубокие лужи образовались на Московской, Черкасской. Остановка на улице Петра Метальникова оказалась в водном плену - ни подойти, ни подъехать к ней было невозможно.

Местами глубина луж доходит до колена. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Люди, увидев реки во дворах и на дорогах, лишь огорченно вздыхали.

- Ох-ох-ох, сколько лет здесь живу, ничего не меняется. Дождь прошел, а значит, готовим ласты! - в очередной раз повторяют жители Музыкального микрорайона.

На кадрах видно, что уровень воды поднялся так, что пройти по дороге, не замочив обувь, невозможно. Не говоря уже о брюках! Местные жители шутят - когда на улице потоп, нужно доставать с антресоли самые короткие шорты.

Такой пейзаж можно увидеть на Московской пару раз в году. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Стоит сказать, что в Музыкальном микрорайоне работало больше всего спецтехники. Водооткачивающие машины продолжают шуметь и сейчас на самых проблемных улицах.

Из-за ливня один из участков пришлось даже закрыть для движения. Так, в обе стороны перекрыта Московская. Это связано с подтоплениями участка от улицы Солнечной до Петра Метальникова. В объезд едут автобусы № 21, 52, 56, 62, 78 и 93.

О том, почему топит Музыкальный микрорайон, "КП" неоднократно писала. Во-первых, в нулевых здесь было болото. Район улицы Петра Метальникова исключительно использовался для сельхознужд. Во-вторых, в Музыкальном районе толком нет асфальта, не говоря уже о большой ливневой канализации. Вода со всех соседних улиц ищет самую низкую точку района и находит ее на углу Гомельской и Московской.

Московская временно перекрыта - по ней невозможно проехать. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Ливневка на этом участке работает, однако в нее в районе Гомельской уходит вода из Музыкального микрорайона. Ситуация, мягко говоря, ненормальная, - сказал глава города Андрей Алексеенко во время объезда района. - Да, воды много, но она должна уходить через ливневку либо соответствующие службы должны быстро ее откачать.

Потому, по словам мэра, чтобы решить вопрос, в Музыкальном собираются построить новые ливневые сети.

- Потому что существующая ливневка в районе Московской и Гомельской со своей задачей не справляется, - добавил Андрей Алексеенко.

Существующая ливневка в районе Московской и Гомельской, по словам главы города, со своей задачей не справляется. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

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